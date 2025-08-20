Наказаха жестоко известна украинска шампионка заради употребата на тестостерон

Украинската шампионка в тройния и дългия скок Марина Бех-Романчук получи 4-годишна забрана да се състезава, след като е дала положителна проба за допинг в края на миналата година. Една от най-популярните състезателки по лека атлетика на страната е хваната със завишени нива на тестостерон в организма. Така, считано от 13 май 2025 г., Бех-Романчук няма право да участва в турнири през следващите 4 години.

Бех-Романчук аут за 4 години

Украинката е дала пробата, в която нивата на тестостерон са завишени, на 7 декември 2024 г. Първоначално тя бе временно отстранена от състезания, докато тече разследването. Комисията за почтеност, която управлява случаите на допинг в леката атлетика, възложи 6-месечна забрана на Бех-Романчук, която сега ще премине в 4 години.

Отстраняването на Бех-Романчук дойде в момент, в който тя щеше да се завърне на голямата сцена, след като отсъстваше близо година. За последно украинката бе на сектора миналото лято, когато представи страната си на Олимпийските игри в Париж. Във френската столица тя завърши на 11-о място в надпреварата на троен скок.

Романчук твърди, че не е ползвала тестостерон

Бех-Романчук категорично отрича да е употребявала забраненото вещество. Веднага, след като излезе решението за 4-годишното ѝ отстраняване, тя излезе с публикация в социалните мрежи, в която написа: "Посветих целия си живот на спорта и честната борба. Пътят не беше лесен, но винаги оставах вярна на ценностите си и доказах, че честният спорт е възможен. В кариерата ми нямаше нито един старт, който да може да бъде поставен под въпрос, и се гордея с това."

ОЩЕ: Отстраниха световната рекордьорка в маратона заради допинг - грози я 2-годишна забрана