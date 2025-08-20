"90% от хората във Ферари не искаха Хамилтън, ясно е защо бе привлечен"

Люис Хамилтън шокира света миналата година, когато обяви, че ще напусне Мерцедес и ще стане съотборник на Шарл Льоклер във Ферари. Британецът обаче започна слабо и не изглежда сякаш ще повтори успехите, които постигаше с германския конструктор. След 14 състезания, пилотът не успява да стигне темпото на съотборника си, а отборът е потънал в хаос предвид разликата в представянията на двамата шофьори.

Мнението на бивш пилот на Ферари

Привличането на Люис Хамилтън във Ферари беше изцяло бизнес решение, защото 90% от персонала на отбора не го желаеше – така смята бившият пилот във Формула 1 Артуро Мерцарио. Становището на италианеца е изненадващо предвид връзките му с 16-кратния световен шампион при конструкторите. Предполага се, че липса на мотивация у британския пилот също е налице.

„Първо, според мен пристигането на Хамилтън в Маранело беше бизнес решение. 90% от вътрешните лица на Ферари не бяха съгласни, поне според това, което аз знам. А след това, когато един пилот не се чувства оценен или като ключова част на група, която има ясна цел, той губи мотивация. Защо му е да лудее по пистите, за да събере преднина от 3 десети, докато все още е сред последните?”, каза Мерцарио пред италианското издание Gazzetta Dello Sport.

Хамилтън вероятно не се чувства мотивиран

Може ли липсата на мотивация да причини желанието на Хамилтън да напусне Ферари? Мерцарио не смята така, защото според него пилотът просто чака колата да бъде подобрена и чак тогава ще натисне конкуренцията. Ако британецът реши да напусне, ще има други отбори, които ще желаят да привлекат 7-кратния шампион на Формула 1.

„Той не е приключил все още. Просто чака за правилната възможност. Той ще рискува, само когато си струва, не за осма позиция. Също така, ако някога пожелае да напусне, той ще си намери отбор. Хамилтън вече е показал какво носи. Неговата ситуация не е като на Льоклер. Шарл все още не се е доказал като шампион.“, добави Мерцарио.