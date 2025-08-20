Войната в Украйна:

България остана без 1/2-финалисти и в четвъртия ден на Световното по борба

20 август 2025, 13:33 часа 305 прочитания 0 коментара
България остана без полуфиналисти и в четвъртия ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки в Самоков, след като единствената представителка при дамите загуби още на старта. Ивена Близнакова обаче запазва шансове за бронзов медал през репешажите на 62 кг.

Ивена Близнакова се надява да я изтеглят на репешаж 

Близнакова започна от осминафиналите, но бе туширана от китайката Янчжън Янчжън в средата на втората част. Състезателката от Азия спечели с 10:0 срещу мексиканката Невис Родригес в следващата си схватка и в следобедната сесия ще се бори с японката Ширин Такемото за място на финала.

Ако спечели срещу Такемото, Янчжън ще изтегли Близнакова на репешаж. Днес в „Арена Самоков“ трябваше да се бори и Несрин Сюлейманова на 55 кг, която обаче не излезе на тепиха заради травма.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
борба Световно първенство по борба информация 2025
