„АЗ Алкмаар не е толкова голямо страшилище, Левски ще използва слабостите им“

Двукратният шампион на България с Левски и бивш голмайстор на „сините“ Михаил Вълчев коментира пред колегите от „Мач Телеграф“ предстоящия първи мач от плейофите на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Той бе категоричен, че нидерландците не са такова страшилище и момчетата на Хулио Веласкес могат да ги победят, но стига да подходят по правилен начин към двубоя.

Михаил Вълчев допълни, че феновете ще помогнат много на Левски в предстоящата битка с АЗ Алкмаар. Както е известно, „сините“ продадоха над 32 хиляди билета за срещата, която ще се състои утре, 21 август от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

„Не бива да им даваме да владеят често топката“

„Честно казано АЗ Алкмаар не показват особено добра игра в последно време. Играят доста колебливо отзад и по фланговете изпитват много големи проблеми. Сигурен съм, че Левски ще използва тези неща. Този отбор не е толкова голямо страшилище от ранга на Аякс, ПСВ Айндховен и Фейенорд. Мисля, че ако подходим по правилен начин, ще спечелим. Можем да постигнем победата. С помощта на феновете това е постижимо. Те също ще помогнат много. Не бива да им оставяме пространства и да им даваме да владеят често топката. Когато имаме възможности, трябва да организираме много бързи контраатаки. Трябва да играем организирано и балансирано“.

„Играчите трябва да излязат на терена и да дадат максимума от себе си, както го правеха досега. На някои футболисти се даде почивка и не взеха участие във Враца срещу Ботев. Жалко, че там не спечелихме, но трябва да гледаме напред. Левски трябва да играе на върха на възможностите си, за да стигне до положителен резултат. Много ще е ключово тук да спечелим. Мисля, че това може да се случи. Дано да се разучат правилно слабите места на противника и да се използват, както трябва“, заяви именитият голмайстор.

ОЩЕ: 15-кратен шампион на Израел си хареса крило на Левски