Поредна нощ на дронове в Украйна, но без големи щети (ВИДЕО)

Атаката с дронове от страна на Русия срещу Украйна през нощта и сутринта на 29 август се оказа доста мащабна.

Предвид продължилите цяла нощ предупреждения в канала в Телеграм на украинските ВВС беше ясно, че отново става въпрос за нещо голяма. Официалната сводка на украинските ВВС го потвърждава.

The occupiers have attacked Kyiv again. There were several explosions in the Ukrainian capital. The wreckage of Russian "Shahed" drones fell on residential buildings in Dniprovskyy, Holosiyivskyy and Desnyanskyy districts. pic.twitter.com/u9KIsN9XjU