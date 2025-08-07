400 шева по-късно: Освобождават насилника на Дебора срещу парична гаранция

Пловдивският окръжен съд постанови днес освобождаване под парична гаранция в размер на 10 000 лева на Георги Георгиев, обвинен в нападението над Дебора Михайлова. Съдебното определение е с днешна дата, 7 август, и подлежи на незабавно изпълнение, съобщава NOVA.

Решението означава, че Георгиев ще може да напусне ареста срещу заплащането на гаранцията, докато наказателното производство срещу него продължава.

Припомняме, че в хода на делото "Дебора" нито един от призованите 7 свидетели не се яви. Защитата пък излезе с нова версия за друг нападател, докато жертвата отрече.

Снимка: БГНЕС/архив

400 шева по-късно

Делото придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.

Нападението, извършено в Стара Загора, включва обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на тогава 18-годишната Дебора. Според повдигнатите обвинения деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, като нараняванията са нанесени с макетен нож. В резултат на тях Михайлова получи над 400 шева.