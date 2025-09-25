Войната в Украйна:

Поредна заплаха: Затвориха датско летище, има данни за дронове в района

25 септември 2025, 00:54 часа 184 прочитания 0 коментара
Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар" (FlightRadar), цитирана от Ройтерс. Три полета за Олборг са отклонени към други летища, се допълва в съобщението. За момента няма коментар от летището.

Пореден подобен случай над Дания

Припомняме, че в ранните часове на вторник летището на датската столица Копенхаген остана затворено за часове заради появили се неизвестни дронове в района му, предаде Ройтерс. Вече е започнало разследване какви са дроновете - началникът на летището вече коментира пред местното издание Politiken, че става въпрос за 2-3 дрона. "В резултат на затварянето на летището за 4 часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището, предаде ДПА.

Още: "Предупредени сте": Полша ще сваля всеки руски обект, навлязъл във въздушното й пространство (ВИДЕО)

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища. А норвежката полиция съобщи, че в норвежката столица Осло са били арестувани двама сингапурци, защото са управлявали дронове в забранени за полети зони. И там летището беше затворено, но за 3 часа.

Още: Полският президент: Русия се смята за над закона. Но Източна Европа не се страхува от руските дронове

Впоследствие, датската полиция обяви, че дроновете, видени при летището в Копенхаген, са били управлявани от опитни оператори и досега оборудването за контрол и самите машини не са открити. Датските полицаи и норвежките им колеги ще работят, за да проверят версията дали случките в Копенхаген и Осло не са свързани.

Още: Русия може да атакува с дронове всички европейски столици, с изключение на една

Елин Димитров
Елин Димитров
Дания дронове война Украйна руски дронове Олборг
