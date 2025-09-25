Поредна заплаха: Затвориха датско летище, има данни за дронове в района

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар" (FlightRadar), цитирана от Ройтерс. Три полета за Олборг са отклонени към други летища, се допълва в съобщението. За момента няма коментар от летището.

Пореден подобен случай над Дания

Припомняме, че в ранните часове на вторник летището на датската столица Копенхаген остана затворено за часове заради появили се неизвестни дронове в района му, предаде Ройтерс. Вече е започнало разследване какви са дроновете - началникът на летището вече коментира пред местното издание Politiken, че става въпрос за 2-3 дрона. "В резултат на затварянето на летището за 4 часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището, предаде ДПА.

Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища. А норвежката полиция съобщи, че в норвежката столица Осло са били арестувани двама сингапурци, защото са управлявали дронове в забранени за полети зони. И там летището беше затворено, но за 3 часа.

Впоследствие, датската полиция обяви, че дроновете, видени при летището в Копенхаген, са били управлявани от опитни оператори и досега оборудването за контрол и самите машини не са открити. Датските полицаи и норвежките им колеги ще работят, за да проверят версията дали случките в Копенхаген и Осло не са свързани.

