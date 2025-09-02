Войната в Украйна:

Прасе нападна 75-годишна жена: Едва я спасиха

02 септември 2025, 15:25 часа 165 прочитания 0 коментара
Прасе нападна 75-годишна жена: Едва я спасиха

Прасе е нападнало 75-годишна жена в Сърбия и по-конкретно в района до сръбския град Прокупле, предаде сръбската медия Blic.

Жената получила множество наранявания след ухапвания от прасето. Пациентката има множество отворени рани по ръцете и краката. По-сложни наранявания са по горните крайници.

Лечението първоначално е започнато в Прокупле и е продължило в Спешния център в Ниш. Според пластичния хирург, пациентката в момента е стабилна - съобщиха за сръбската медия от Университетския медицински център Ниш.

Полицейското управление в Прокупле потвърди, че „случаят не е докладван в полицията“. Според неофициална информация, жената е пострадала от прасето, което е гледала сама, но когато влязла в кочината да го нахрани, нещата се объркали. ОЩЕ: Мечка нападна мъж от девинско село

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия прасе Ниш информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес