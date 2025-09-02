Прасе нападна 75-годишна жена: Едва я спасиха

Прасе е нападнало 75-годишна жена в Сърбия и по-конкретно в района до сръбския град Прокупле, предаде сръбската медия Blic.

Жената получила множество наранявания след ухапвания от прасето. Пациентката има множество отворени рани по ръцете и краката. По-сложни наранявания са по горните крайници.

Лечението първоначално е започнато в Прокупле и е продължило в Спешния център в Ниш. Според пластичния хирург, пациентката в момента е стабилна - съобщиха за сръбската медия от Университетския медицински център Ниш.

Полицейското управление в Прокупле потвърди, че „случаят не е докладван в полицията“. Според неофициална информация, жената е пострадала от прасето, което е гледала сама, но когато влязла в кочината да го нахрани, нещата се объркали. ОЩЕ: Мечка нападна мъж от девинско село