Член на Изпълкома на БФС предложи план, с който България да се класира за Евро 2036

Създаване на Национален център за най-талантливите трениращи футбол деца от 14 до 17 години, предлага членът на Изпълнителния комитет на БФС и кмет на Враца Калин Каменов като част от план за развитието на българския футбол. Според коментара на Каменов, публикуван в профила му във Фейсбук, ако идеята се приложи, е реалистично да се очаква, че след 10 години ще има реална възможност България да се класира за Евро 2036.

Освен Национален център Каменов вижда и създаването на още четири регионални центъра, по един във всеки географски район. Според него много държави вече залагат на целогодишната централизирана подготовка в колективните спортове. „В нашата демографска и културна реалност това е задължително. Добре е този център да не в в голям град, за да е по-лесно на децата да се фокусират върху футбола“, посочва Каменов. По думите му в годините от 2027 до 2029 трябва да започне и набирането на първите деца, които да тренират в Центъра, максимум по 16 играчи от набор. В същия период е необходимо стартирането и инфраструктурна програма на общините и държавата за изграждане на нови 100 футболни игрища, съобразено с броя деца във всеки град или квартал.

Резултатите от Националния център могат да се очакват за Евро 2036

„Следващият тригодишен период ще даде възможност на първите деца от Центъра да се докоснат до професионалния футбол. Регионалните центрове вече ще са заработили и ще се конкурират помежду си. Националният отбор трябва да покаже първи признаци на нов стил и характер, възпитан в Националния център“, казва Каменов.

По думите му в периода 2033 – 2036 година ще дойдат и истинските резултати от тази целенасочена работа - момчетата от Центъра ще заиграят в Европа, българските клубове по-смело ще разчитат на родни играчи и класирането за Евро 2036 ще бъде реалистична цел.

„2036 г. сигурно звучи стряскащо, но пътят от днес до този момент е свързан с огромно количество работа от кадърни хора. Разбира се и средства. И няма абсолютно никакво значение кой клуб колко пъти ще стане шампион, кой колко титли при юношите ще нареди във витрината си или колко негови състезатели ще попаднат в националния отбор, ако той не се класира за нито едно голямо състезание. Нека 2026 година бъде началната точка на плана. Да се спрем на една концепция, в която да инвестираме. Методология, обучителна програма за треньори и райониране. Да, на книга всичко това го има и днес, но тези звена трябва да се съгласуват и най-вече да се осигурят кадри и пари за тяхната по-добра работа“, категоричен е Калин Каменов.

