Бивш на Левски победи отбор от Ла Лига и продължава в Купата на Краля

Отборът на Расинг победи елитния Виляреал с 2:1 в 1/16-финала за Купата на Краля. На вратата на втородивизионния тим беше бившият вратар на Левски Пламен Андреев, като за него това е трети пореден мач за купата. В предишния кръг „зелено-белите“ победиха Понферадина с 2:1, а в първия мач надвиха Логронес с 4:0. Андреев е в испанския отбор под наем от нидерландския Феенорд.

Расинг изненада Виляреал

Расинг изненада Виляреал с игра още от началото на мача. „Зелено-белите“ откриха резултата още в 6-тата минута, а 22 минути по-късно удвоиха аванса си. И двата гола бяха дело на Хуан Карлос Арана, който се разписа и в миналия кръг. „Жълтата подводница“ се съвзе в началото на второто полувреме, след като се извършиха смени на почивката, но успяха да върнат само едно попадение. То беше дело на Айозе Перес, който се разписа в 68-мата минута.

Расинг е на първо място в Ла Лига 2

Пламен Андреев и компания имат голям шанс да играят в Ла Лига следващия сезон. Расинг е на първо място във временното класиране на второто ниво в Испания и води с 4 точки на втория Депортиво ла Коруня. „Зелено-белите“ спечелиха 36 пункта от 18 изиграни мача – 11 победи, 3 равенства и 4 загуби. Андреев премина във Феенорд от Левски през лятото на 2024 г. за 1.2 милиона евро. Според сайта „Transfermarkt“ пазарната му стойност е била най-висока именно тогава – 2 милиона евро. Откакто напусна Левски, оценката му падна до 1.5 милиона евро.

