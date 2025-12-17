Кабинетът подаде оставка:

"Прасета": Путин обиди европейците. Соловьов пак се юрна да превзема Берлин (ВИДЕО)

"Всички си мислеха, че ще унищожат Русия за кратък период от време, но европейските прасета веднага се присъединиха към усилията на предишната американска администрация с надеждата да спечелят от разпадането на нашата страна". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на речта си на заседание на колегията на руското военно министерство.

Дългогодишната вярна дясна ръка на Путин - Дмитрий Медведев, беше първият, който употреби обидата "прасета". Това стана през 2022 година, припомня руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, като припомня точните думи: "Днес сме изправени срещу част от един умиращ свят. Те са куп луди нацистки наркомани, народ, зашеметен и сплашен от тях, и голяма глутница лаещи кучета от западен развъдник. С тях е пъстра компания от грухтящи прасета и тесногръди обитатели от разпадналата се западна империя, чиито лиги капят от дегенерация".

Днес, 17 декември, Путин също се сети, че на Запад нямало цивилизация, а само "деградация". А защо руският диктатор се сети за това - защото изглеждало, че след разпада на СССР Русия бързо щяла да влезе "в т.нар. цивилизовано семейство" т.е. в Европа, обаче не станало така, а руснаците само били "притискани":

И след като Путин говори по такъв начин, не е чудно, че основното му пропагандно оръдие Владимир Соловьов пак тръгна да "освобождава" Берлин, Виена ... За 4 години обаче Русия още не е освободила Донбас - Още: Тръмп готви удар по Путин, ако диктаторът отхвърли мир в Украйна

Ивайло Ачев
