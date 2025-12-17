Американско издание: Украйна е на ръба на фалита, какво ще реши Евросъюзът?

Лидерите на Европейския съюз са на път да опитат нещо, което никога преди не са опитвали, като шансовете за провал са значителни. Действията им тази седмица биха могли да създадат опасни прецеденти, а един грешен ход би могъл да подкопае доверието между 27-те страни членки на блока за години напред, пише PBS News. На срещата на върха, която започва в четвъртък, много от лидерите ще настояват десетки милиарди евро от замразени руски активи, държани в Европа, да бъдат използвани за задоволяване на икономическите и военните нужди на Украйна през следващите две години.

Украйна е на ръба на фалита. Международният валутен фонд изчислява, че ще са ѝ необходими общо 137 милиарда евро или 160 милиарда долара през 2026 и 2027 г. Страната обаче трябва да получи парите до пролетта. ЕС обеща да осигури средствата по един или друг начин. „Едно нещо е много, много ясно“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред законодателите на ЕС в сряда, „трябва да вземем решението за финансиране на Украйна през следващите две години на този Европейски съвет.“

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще председателства срещата на върха, обеща да продължи преговорите с лидерите, докато не бъде постигнато споразумение, дори това да отнеме дни.

Високорисков заем

Европейската комисия предложи лидерите да използват част от замразените активи – общо 210 милиарда евро (246 милиарда долара) – за да гарантират „репарационен заем“ от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) за Украйна. Обединеното кралство, Канада и Норвегия биха запълнили празнината.

Планът е спорен. От Европейската комисия настояват, че разсъжденията и правната им основа са обосновани. Европейската централна банка обаче предупреди, че международното доверие в единната валута евро може да бъде накърнено, ако лидерите бъдат заподозрени в конфискация на активите. Повечето от замразените активи принадлежат на Руската централна банка и се съхраняват във финансовата клирингова къща Euroclear, която е базирана в Брюксел. Белгия се опасява от руски репресии чрез съдилищата или по други по-злонамерени начини.

Euroclear пък се опасява за репутацията си. Компанията смята, че идеята на комисията е правно нестабилна и че международните инвеститори може да потърсят помощ другаде, ако тя прехвърли руските активи в дългов инструмент на ЕС, както изисква планът на фон дер Лайен.

Миналата седмица Руската централна банка обяви, че съди Euroclear в московски съд. Шансовете за успех на делото изглеждат ограничени, но този ход наистина увеличава натиска върху всички страни преди срещата на върха.

Малко вероятен план Б

Комисията предложи втори вариант. Тя би могла да се опита да набере средства на международните пазари, подобно на начина, по който финансира голям фонд за икономическо възстановяване след началото на пандемията от коронавирус.

Белгия предпочита този вариант. Но план Б би изисквал съгласието на всички 27 лидери, за да проработи, а Унгария отказва да финансира Украйна. Унгарският премиер Виктор Орбан се представя като миротворец, но е най-близкият съюзник на руския президент Владимир Путин в Европа.

За разлика от това, план А – заемът за репарации, изисква само мнозинство от около две трети от страните членки, за да бъде приет. Унгария не може да го спре сама. Словакия може да каже „не“. Белгия, България, Италия и Малта все още не са убедени в решението си.

Дори ако и шестте държави отхвърлят заема за Украйна, който ще бъде възстановен само ако Русия прекрати войната си и плати стотици милиарди евро военни щети – нещо, в което много европейци се съмняват, че Путин би направил – те пак няма да имат блокиращо малцинство. Прехвърлянето върху Белгия, която е силно заинтересована от резултата и има дълбоки опасения относно заема, би могло да подкопае целия европейски проект, което би направило безкрайно по-трудно намирането на мнозинство по други въпроси в бъдеще.

Но в навечерието на срещата на върха остана неясно как точно ще работи планът, какви гаранции ще даде всяка страна, за да увери Белгия, че не е изправена сама срещу Русия, и дори дали лидерите могат действително да го одобрят окончателно тази седмица. „Това е наистина нов подход. Всеки има въпроси“, казва висш дипломат от ЕС, участвал в преговорите, които продължиха и вчера. „Говори се за мобилизиране на публичните финанси. Парламентите може да се наложи да се намесят. Не е лесно“, призна източникът, пожелал анонимност.

