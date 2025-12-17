Предупреждение: Грипният сезон в Европа подрани заради нов щам на вируса

Световната здравна организация съобщи, че интензивен скок в случаите на грип, причинен от нов доминиращ вирусен щам, обхваща цяла Европа, поставяйки здравните системи в няколко страни под силен натиск. СЗО заяви в сряда, че поне 27 от 38-те страни в европейския регион съобщават за „висока или много висока грипна активност“, като повече от половината от пациентите с грипоподобни симптоми са дали положителни тестове в шест страни, включително Ирландия, Сърбия, Словения и Обединеното кралство.

В него се казва, че грипният сезон е започнал приблизително четири седмици по-рано, отколкото в предишни години, и се призовава населението да ограничи предаването на вируса, като се ваксинира, си стои вкъщи, ако не се чувства добре, и носи маска на обществени места, ако има респираторни симптоми. СЗО заяви, че новият сезонен вариант на грипа – A(H3N2) подтип K, е причината за инфекциите, като представлява до 90% от всички потвърдени случаи на грип в европейския регион, но добави, че няма доказателства, че причинява по-тежко заболяване.

„Грипът се появява всяка зима, но тази година е малко по-различна. Това показва как дори малка генетична вариация в грипния вирус може да окаже огромен натиск върху здравните ни системи“, заяви Ханс Анри Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, цитиран от The Guardian. Той подчерта опасността от дезинформация и невярна информация. „В настоящата обстановка е жизненоважно да се търси достоверна информация от надеждни източници като националните здравни агенции и СЗО“, каза той. „В един труден грипен сезон, надеждната, основана на доказателства информация може да бъде животоспасяваща“, добави експертът.

СЗО заяви, че ранните данни от Обединеното кралство потвърждават, че ваксината срещу грип намалява риска от тежко заболяване от щама A(H3N2), въпреки че може да не предотврати инфекцията. Така ваксинацията остава най-важната превантивна стъпка, категорични са от организацията. „Това е особено важно за хората с по-висок риск, включително възрастните хора, тези с хронични заболявания, бременни жени и деца“, се казва още в съобщението. Здравните работници също са приоритетна група за защита на собственото им здраве и това на своите пациенти.

„Както и през други сезони, децата в училищна възраст са основните двигатели на разпространението в общността“, добавя се в доклада. „Въпреки това, възрастните на 65 и повече години представляват по-голямата част от тежките случаи, изискващи хоспитализация“, се казва още в документа.

Клуге заяви, че се очаква грипният сезон да достигне пика си в края на декември или началото на януари. „Настоящият грипен сезон, макар и сериозен, не представлява нивото на глобална извънредна ситуация, с която се сблъскахме по време на пандемията от Covid-19“, каза той. „Нашите здравни системи имат десетилетия опит в управлението на грипа, имаме безопасни ваксини, които се актуализират ежегодно, и имаме ясен набор от защитни мерки, които работят“, добави експертът.