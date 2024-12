Правителството на Олаф Шолц падна, Германия отива на избори

Германският канцлер Олаф Шолц загуби вота на доверие в парламента на 16 декември, което на практика сложи край на правителството, съставено от неговите социалдемократи, свободните демократи и "Зелените" от 2021 г. насам. Уволнението на финансовия министър Кристиан Линднер поради "различни виждания" в началото на ноември всъщност вече събори коалицията и беше въпрос на време разпадът да се официализира и Германия да се насочи към предсрочни избори. Те ще се състоят през февруари.

Крахът на правителството само девет месеца преди насрочените редовни избори е изключителен момент за Германия. Това ще бъде едва четвъртият предсрочен вот за 75-те години от създаването на модерната държава.

Германските депутати гласуваха за разпускане на съществуващото правителство с 394 гласа „за“, 207 „против“ и 116 „въздържал се“. А преди вота, Шолц обяви, че докато е канцлер, Германия няма да жертва собствената си сигурност, за да помогне на Украйна - конкретно, като ѝ прати ракети "Таурус". "Зелените" нямат нищо против ракетите да бъдат предоставени на Украйна.

