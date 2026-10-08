Предупреждение от Берлин: Демокрацията в Европа е под заплаха

Германия и Франция да поведат Европа заедно. Това призова германският президент Франк-Валтер Щайнмайер и добави, че годишнината от клането, извършено от "Хамас" в Израел, е силен сигнал за напомняне за нуждата от общ европейски отговор на заплахите за мира и сигурността. Щайнмайер каза това в Париж по време на прием в посолството на Федералната република, в рамките на държавното си посещение във Франция.

ОЩЕ: Германският президент предупреди: Германия се връща към Ваймарската република

Третата годишнина от клането, извършено от "Хамас", ни напомня колко много, в тези мрачни времена, се нуждаем от ангажажимент към мира и сигурността", каза той. "Франция и Германия трябва да излязат с категорична и единна европейска политика", заяви държавният глава.

"Европейските демокрации са изправени пред такова предизвикателство, пред каквото не са се изправяли от Втората световна война, и то идващо както отвън, така и отвътре", посочи той.

"Отговорът може да бъде само един. Сега, повече от всякога, Европа трябва да се изправи единна и уверена в себе си в защита на ценностите, които ни правят това, което сме: уважение към човешкото достойнство, мир, свобода и демокрация", каза Щайнмайер.

Днес се очаква той да бъде приет с пълни военни почести от френския си колега Еманюел Макрон. Визитата на практика се явява прощална и за двамата, тъй като догодина те ще напуснат постовете си.