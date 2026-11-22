След скорошни улични протести френски активисти и законодатели настояват властите да преустановят употребата на сълзотворен газ за разпръскване на тълпи поради опасения, че той причинява менструални промени и други проблеми с репродуктивното здраве, въпреки че учените не са потвърдили медицинска връзка, пише Associated Press. Исканията идват, след като полицията използва сълзотворен газ по време на студентски протести и демонстрации срещу разходите за живот, някои от които бяха помрачени от насилие.

Някои жени съобщиха за болезнени спазми, неочаквано кървене и нарушен менструален цикъл след излагане на газ, а застъпническа група твърди, че е събрала над 10 000 оплаквания.

Опозиционните депутати искат забрана и независими изследвания на възможните последици за здравето.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес отхвърли призивите, заявявайки, че използването на сълзотворен газ от полицията е от съществено значение за контрол на тълпата като алтернатива на използването на по-опасни оръжия. ОЩЕ: Гняв срещу полицейския час: Протестите във Франция започнаха със сълзотворен газ (ВИДЕО)

Жените споделят как им се е отразило излагането на сълзотворен газ

Гранатите със сълзотворен газ, използвани от френската полиция, съдържат CS, химически дразнител, който засяга очите, кожата и дихателните пътища. CS е кристален прах, разпръснат във въздуха като фини частици. Ефектите му зависят от това колко се използва и колко дълго хората са изложени на него.

Сред изложените на риск по време на протестите са мирни демонстранти – включително деца, бременни жени и възрастни хора – и жители в близост до местата на протестните шествия. „На връщане у дома почувствах силна болка в корема, което беше необичайно, защото никога не изпитвам толкова силна болка на този етап от цикъла си“, каза тя.

25-годишната Клое Бару, също фотографка, за първи път забелязва болка и нередовен цикъл, след като отразява протести срещу законопроект за сигурност през 2020 и 2021 г. Тя казва, че менструалният ѝ цикъл в крайна сметка става по-редовен и не се е сещала за потенциална връзка със сълзотворния газ, докато не отразява последните протести, отбелязвайки, че „през последните два месеца отново е станал нередовен“.

Ева-Луна Толанс, бивша журналистка, която разследва проблема преди шест години, решава да основе застъпническата група „Lacrymos de sang“ („Сълзи от кръв“) по време на протестите, за да повиши осведомеността относно възможните ефекти върху менструалния цикъл и бременността. Миналия месец групата помоли хората да попълнят въпросник, описващ излагането им на сълзотворен газ и симптомите. Събраните от тях разкази не установяват колко често срещани са симптомите сред тези, които казват, че са били изложени на сълзотворен газ, и те не са били прегледани от независими лекари. ОЩЕ: Френските власти обмислят извънредно положение, Макрон си тръгна от Брюксел