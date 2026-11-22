Германия подкрепя Украйна с милиарди евро, но населението е разделено по въпроса. Според проучване почти половината (49%) са за намаляване или пълно спиране на помощта. 39% подкрепят продължаването на помощта без промяна или дори увеличаването ѝ. Това е резултат от проучване, проведено от института за анкети YouGov за вестник "Welt am Sonntag", предаде германският вестник Die Welt.
Според YouGov, проучването е представително за местното население на възраст 18 и повече години. Институтът е интервюирал 2329 пълнолетни граждани онлайн между 13 и 16 ноември.
Според проучването, един на всеки четирима респонденти е убеден, че подкрепата за Украйна, която е подложена на атаки от Русия, под формата на финансова помощ, оръжия и хуманитарна помощ „трябва да бъде спряна“. 24% биха я намалили поне. 30% искат да я оставят непроменена, а 9% искат да я увеличат.
🇩🇪 Nearly one in two Germans wants to reduce or completely end aid to Ukraine One in four is in favor of ending all arms deliveries and financial and humanitarian support altogether. These are the results of a YouGov poll for the newspaper Die Welt. In total, 49 percent of Germans support reducing or ending aid. Only 39 percent want to keep it at the current level or increase it. The divide between eastern and western Germany is especially striking. In the eastern states, only one in four respondents supports continuing or increasing aid. Among supporters of the Alternative for Germany (AfD), nearly two thirds demand a complete end to support for Kyiv. Interestingly, at the same time, almost half of Germans are in favor of Chancellor Friedrich Merz holding talks with Putin as soon as possible, even without prior concessions from Moscow. All this comes even though Germany remains Europe's largest donor to Ukraine: the German government has already allocated and planned more than 100 billion euros in military and non-military aid to the attacked country.— NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026
Кой иска помощта да се запази?
Най-силната подкрепа за Украйна идва от избирателите на Зелената партия: един на всеки двама, които казват, че са гласували за Зелените на последните федерални избори, иска да запази помощта за Украйна на сегашното ѝ ниво. 32% искат тя да се увеличи. Сред избирателите на AfD мнозинството (62%) смятат, че помощта трябва да бъде спряна, докато 27% са за намаляване.
Подкрепата за ХДС/ХСС, СДП и Лявата партия е между тези ценности. Подкрепата за Украйна е особено силна в най-младата възрастова група (18-29 години) и сред хората над 70 години.
Евентуален разговор между Мерц и Путин
Близо половината от анкетираните подкрепят разговора на канцлера Фридрих Мерц с руския диктатор Владимир Путин „възможно най-скоро“ – дори ако Русия не направи никакви отстъпки във войната в Украйна преди това. Двадесет и три процента искат преговорите да се проведат едва след руски отстъпки, докато девет процента смятат, че изобщо не трябва да се провеждат преговори. ОЩЕ: Финансова помощ и европейски сили в Украйна: За какво се договориха страните от Коалицията на желаещите?