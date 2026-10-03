Германският президент предупреди: Германия се връща към Ваймарската република

Германия рискува да се върне към разделенията от времето на Ваймарската република преди Втората световна война заради вълната от дезинформация, разпространявана от антидемократични сили. Това предупреди германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в реч за годишнината от обединението на Германия през 1990 г. Изявлението му идва след като миналия месец на изборите в две източни провинции крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) получи най-голям дял от гласовете. В столицата Берлин пък победиха „Левите“ – крайнолява партия.

В речта си Щайнмайер не спомена конкретна политическа формация, но осъди „нетърпимата политическа демагогия на екстремистки сили“, която застрашава свободата, демокрацията и единството на страната.

Щайнмайер заяви, демократичният дебат е подкопаван от сложни кампании за дезинформация, „измислени от кремълски тролове, германски крайнодесни екстремисти или дори заблудени леви авторитарни фигури и разпространявани в интернет от безскрупулни интернет олигарси“.

Още: В Берлин искат обяснения: 100 хил. евро европейски средства са отишли за организации на "Мюсюлманските братя"

Той призна, че много хора както в Източна, така и в Западна Германия не се доверяват на политическата система, а до една трета от избирателите „показват чрез решенията си на изборите, че обръщат гръб на основни права, залегнали в основата на нашата република“.

Президентът направи пряка аналогия с периода преди Втората световна война, когато острите политически разделения довеждат до краха на демокрацията във Ваймарската република. „Дали Берлин се превръща във все по-голямо подобие на Ваймарската република е въпрос, на който все още няма отговор“, каза той.

Германският посланик у нас: Русия е най-голямата заплаха, трябва да си покажем зъбите, а не да свиваме опашка като уплашено куче