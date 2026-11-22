В понеделник, 23 ноември 2026 г., в Брюксел, Кралство Белгия, ще се проведе национална стачка, съпътствана от демонстрации. В тази връзка са отменени всички планирани за 23 ноември 2026 г. пристигащи и заминаващи полети от летище Завентем, Брюксел. Възможна е отмяна на полети и от/до летище Шарлероа за същия ден. Очакват се нарушения и в дейността на обществения транспорт в града – автобуси, трамваи и метро, съобщи българско товъншно министерство.

Препоръките на МВнР

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната на 23 ноември 2026 г., да се информират за транспортната обстановка в реално време чрез електронните страници на: Летище Завентем, Брюксел; летище Шарлероа, Брюксел.

Предварителна прогноза за функционирането на линиите на метрото, трамваите и автобусите, ще бъде достъпна още предната вечер чрез различните канали за информация на оператора STIB. Потвърдените линии ще бъдат обявени в самия ден на стачката, малко преди 06:00 ч., на електронната страница на STIB. Тези линии ще се движат с намалена честота.

Фламандският оператор за местен транспорт De Lijn предупреждава, че в деня на стачката на 23 ноември 2026 г., ще функционират по-ограничен брой трамваи и автобуси по техните линии.

Къде може да потърсите съдействие?

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: [email protected] и [email protected]. За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected]. ОЩЕ: Сблъсъци и в Брюксел: Сълзотворен газ срещу протестиращите (ВИДЕО)