Теглят към руски териториални води руския товарен кораб „Спарта-II“, който беше атакуван с дронове във Финския залив, предаде френският вестник Le Monde. Бреговата охрана на Финландския залив обяви в социалната мрежа X, че е в ход тегленето на кораба. Той беше обхванат от пламъци през нощта и беше напълно евакуиран от друг руски самолет, а пожарът - потушен рано сутринта.
Доколко е безопасно?
Мико Хирви, директор на морската сигурност на финландската гранична охрана, заяви пред репортери в неделя, че операцията може „да бъде проведена безопасно“ след „максимално охлаждане на кораба “ .
Reuters reports that Russian, Finnish and Estonian vessels have joined forces to fight a fire aboard the Russian cargo ship Sparta II, struck by drones in the Gulf of Finland on Saturday. Finland authorised the sanctioned Russian rescue vessel Murman to join the operation, alongside two Finnish tugboats and an Estonian naval vessel. All 16 crew members were evacuated safely, while the Finnish military believes Ukraine was probably responsible for the attack.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 22, 2026
Финландия не е сигурна в сдържанието на кораба
Макар и да се появи информация, че корабът е превозвдал оръжие, Хирви съобщи за „запитвания“, отправени от Хелзинки до Москва, заявявайки, че „като цяло Финландия няма информация относно товара на кораби, които не акостират във или от Финландия"
„Въпросът за изземване на кораба и товара му е разгледан“, добави Юка-Пека Лумилахти, директор на морските операции на финландската брегова охрана, който смята, че е „изключително рисковано“ корабът да бъде докаран в пристанище във Финландия. ОЩЕ: Часове след атаката във Финския залив: Втори руски кораб с оръжия е взривен край Либия (ВИДЕА)