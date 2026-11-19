Оценките на западните разузнавателни служби сочат, че руският диктатор Владимир Путин не е склонен да се ангажира със сериозни преговори за постигане на мирно уреждане на войната му срещу Украйна, въпреки че е на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и с китайския лидер Си Дзинпин в китайския град Шънджън на 19 ноември. Новината съобщава The New York Times, позовавайки се на служители, запознати с разузнавателните доклади.

Източниците са заявили, че най-новите оценки на западните разузнавателни служби подчертават желанието на Путин да продължи военните действия в Украйна поне до края на зимата. Лидерът на Кремъл се надява, че армията му ще успее да постигне нови успехи в източната част на Украйна или че руските атаки с дронове и ракети срещу Киев, при които загиват цивилни граждани, ще изтощят украинската съпротива.

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Посочва се, че Путин е под нарастващ натиск, тъй като Русия понася тежки загуби, изпитва затруднения при мобилизацията на войски и се бори с икономическа нестабилност. Войната обаче му позволява да потиска критиките срещу режима си във вътрешнополитически план.

Евролидери и европейски дипломати правят същата оценка

Тези оценки са в съответствие с неотдавнашните коментари на европейски дипломати и лидери, които изразиха съмнения, че пълномащабната война, която продължава вече почти пет години, ще приключи в близко бъдеще.

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„Смятаме, че Русия се намира в много тежко положение“, заяви Орелиен Лешевалие - френският посланик във Вашингтон, като се позова на икономическото състояние на страната по време на войната и влиянието му върху легитимността на Путин. „Той се нуждае от войната в Украйна, за да подхрани собственото си лидерство, собствения си наратив".

Дипломатът отбеляза, че Путин се е противопоставил на идеята дори за частично прекратяване на огъня. Тази позиция, по думите му, „явно противоречи на това, което президентът Тръмп изисква от самото начало, а именно спиране на военните действия“.

Снимка: Kremlin.ru

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Путин иска да обяви победа, за да остане на власт

Разследващите служби на съюзниците имат различни оценки за причините, поради които руският диктатор не е склонен да преговаря за прекратяване на войната. Една от службите счита, че войната дава на Путин чувство за цел и че той трябва да обяви победа, за да остане на власт. Според нея той следователно възнамерява да причини страдания на Украйна тази зима чрез поредица от атаки.

Путин би могъл да се съгласи на споразумение, ако му бъдат предложени подходящи условия, заявява един от служителите пред The New York Times. Поне една разузнавателна служба понастоящем счита, че тези условия трябва да включват прехвърлянето на целия регион Донбас към Русия и обещание, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО - все ултиматуми, изразявани и публично от Кремъл.

Въпреки това президентът на Украйна Володимир Зеленски и други висши длъжностни лица в Киев почти със сигурност биха отхвърлили тези условия, което прави сключването на споразумение нереалистично, посочват източниците.

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Някои европейски длъжностни лица подозират, че Кремъл печели време, надявайки се, че вълната от избори в Европа през 2027 г. може да доведе до разединение по въпроса за подкрепата за Украйна.

Тристранната среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия ще се състои на 19 ноември в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Междувременно представители на САЩ, Украйна и Европа ще се срещнат в Берлин, за да обсъдят по-нататъшни стъпки в преговорите, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна.

На фона на засилените преговори за прекратяване на войната в Украйна финландският президент Александър Стуб изрази съмнения, че мирът може да бъде постигнат до края на годината.

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