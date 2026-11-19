"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В историята на футбола сме виждали много символични събития, съпроводени от нещо, което става техен символ. Рекордната 20-та титла от английския елит на Манчестър Юнайтед се вписва именно сред тези събития. Тя е още по-емблематична, когато вземем предвид факта, че "червените дяволи" изместват от върха именно вечния си съперник Ливърпул. А главна роля за спечелването на Висшата лига през 2013 г. изиграва футболистът с №20 в състава, воден от сър Алекс Фъргюсън - Робин ван Перси.

Робин ван Перси започва силно в Нидерландия

Робин ван Перси е роден на 6 август 1983 г. в Ротердам, Нидерландия. В семейство на баща скулптор и майка художничка. Но неговото изкуство се оказва далеч от платната и статуите. Робин твори на футболния терен още от малък. Когато е само на 5 години, той се присъединява към школата на Екселиор, но през 1996 г. напуска след конфликт с ръководството. Тогава преминава в младежките формации на Феенорд. През лятото на 2001 г. Ван Перси става част от първия отбор и още във втория си сезон вкарва 15 гола в 28 мача, включително 7 попадения в 3 срещи за Купата на Нидерландия.

Арсенал изпреварва конкуренцията

Само за 3 години Робин ван Перси натрупва огромна популярност в Европа и е желан от много от големите грандове. До лятото на 2004 г. той вече има 78 мача за Феенорд, в които записва 31 директни участия за гол и печели Купата на УЕФА (сега Лига Европа) през 2002 г. А Арсенал, който тъкмо е станал шампион на Висшата лига без да допусне нито една загуба, изпреварва конкуренцията и подписва с Ван Перси срещу 4.5 милиона евро.

Феновете на Арсенал никога няма да простят на Ван Перси

При "топчиите" Робин ван Перси показва на какво е способен. Той играе за тях в продължение на цели 8 години. Под ръководството на Арсен Венгер нидерландският нападател разгръща потенциала си. В 278 мача - най-много в кариерата му за един клуб, Ван Перси вкарва 132 гола и дава 55 асистенции. А през годините си на "Хайбъри", той не остава и без трофеи. Окичва се с медал от ФА Къп през 2005 г. и спечелва Къмюнити Шийлд няколко месеца по-късно. Но през лятото на 2012 г. Робин ван Перси прави нещо, което феновете на Арсенал никога няма да му простят.

Манчестър Юнайтед купува Робин ван Перси за над 40 милиона евро

"Артилеристите" тъкмо навлизат в трудните си години и разчитат на Робин ван Перси да ги води. Но той взема съдбоносно решение. През лятото на 2012 г, нидерландецът преминава в Манчестър Юнайтед срещу 40.5 милиона евро. Арсенал го продава за почти 10 пъти повече, отколкото го е купил. Но почитателите на лондонския гигант не приемат това добре. Стига се до там фенове да горят фланелки на Ван Перси.

"Подавайте му или няма да играете"

Това обаче не влияе на голмайстора. Поне не и на терена. Той облича емблематичната фланелка с №20 и започва дебютния си сезон за Манчестър Юнайтед по превъзходен начин, като малко преди края на първия полусезон вече води в листата на голаджиите на "червените дяволи". Но сър Алекс Фъргюсън знае как да вдигне нидерландеца на друго ниво. Рио Фърдинанд разказва история, според която легендарният шотландец събира на среща Уейн Рууни, Пол Скоулс, Майкъл Карик и Шинджи Кагава. Той им заявява, че трябва по-често да дават пасове към Робин ван Перси и той да увеличи головете си значително. Сър Алекс дори се заканва, че ако някой от тях не може да намери Ван Перси, няма да намери и мястото си на терена.

Happy birthday, @Persie_Official! 🥳 https://t.co/LYApmT1eZo — Premier League (@premierleague) August 6, 2020

Ван Перси печели 20-ата шампионска титла с хеттрик

Може би ако тази среща не се беше състояла, Манчестър Юнайтед нямаше да спечели рекордната си 20-а титла. Четири кръга преди края на сезона Робин ван Перси вкарва хеттрик за победа на Манчестър Юнайтед с 3:0 над Астън Вила и със завоюваните 3 точки, "червените дяволи" подсигуряват шампионския си статут. А може би най-известният гол на Ван Перси на клубно ниво идва точно в този мач. Уейн Рууни владее топката около центъра на терена, вижда спринта на Ван Перси и му дава извеждащ пас, който след 30 метра летене пада точно пред нападателя. Робин ван Перси засича топката с воле директно от въздуха и вкарва от границата на наказателното поле.

Робин ван Перси става излишен в Ман Юнайтед

Впоследствие това попадение печели приза за "Гол на сезона", а самият Ван Перси става голмайстор на Висшата лига за сезон 2012/13 с 20 попадения. С Манчестър Юнайтед той печели и Къмюнити Шийлд няколко месеца по-късно. След неочакваното отказване на сър Алекс Фъргюсън, треньори на Ман Юнайтед последователно стават Дейвид Мойс, Райън Гигс (временен) и Луис ван Гаал. След края на сезон 2014/15 Робин ван Перси става излишен на "Олд Трафорд" и напуска в посока Фенербахче. Равносметката му за "червените дяволи" е 105 мача, в които вкарва 58 гола и дава 16 асистенции.

Емблематичният №20 се завръща в Нидерландия

Във Фенербахче Ван Перси преминава срещу 6.5 милиона евро. Остава в Турция до зимата на 2018 г., като вкарва 36 гола и дава 7 асистенции в 87 мача. Завръща се в родния Феенорд със свободен трансфер и там печели Купата на Нидерландия за сезон 2017/18 и Суперкупата на страната през 2019 г. Определено незабравима кариера на един голям голмайстор. Белязана от трофеи и красиви незабравими попадения. И един емблематичен №20. Както на гърба му, така и в историята на Манчестър Юнайтед.

Автор: Николай Илиев

ОЩЕ от "Окачените бутонки": "Най-завършеният футболист в историята": Винаги бе една крачка напред, но "красивата игра" го застигна след финала