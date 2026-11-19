Тъй като Украйна изпитва недостиг на американски ракети за норвежките системи за противовъздушна отбрана NASAMS, Германия планира да интегрира ракети Iris-T в тези системи, предава Defense Express. Авторите отбелязват, че NASAMS, произведена от Kongsberg, е модулна система за противовъздушна отбрана с отворена архитектура. „Други елементи и възможности могат да бъдат интегрирани при необходимост“, се казва в статията. Освен това, възможността за интегриране на украински ракети е била разглеждана дори преди това.

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NASAMS в момента използва американските ракети AMRAAM-ER, AIM-9X и Raytheon AIM-120. Последните две са и основните ракети „въздух-въздух“ за изтребителите на повечето страни от НАТО и украинските F-16. Анализаторите добавят, че това е причината запасите от ракети да се изчерпват по-бързо. Норвежките и германските компании вече имат опит с интеграцията. Например, системата за противовъздушна отбрана NOMADS на Kongsberg също използва AIM-9X. Тя обаче вече интегрира германски ракети Iris-T.

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Добавя се, че ракетите Iris-T се категоризират като ракети с въздушно изстрелване и „въздух-въздух“. Те работят, използвайки инерционно насочване и корекция чрез радиокомандно насочване, последвано от окончателно заснемане на целта с помощта на търсачка. Подобен принцип се използва в NASAMS, което „на теория би трябвало да опрости интеграцията“. „Въпросите относно съвместимостта на електрониката, софтуера и други нюанси обаче остават, така че този процес може да е изпълнен с трудности“, твърдят авторите.

Увеличено производство на ракети

Отбелязва се също, че немската компания Diehl Defence работи за увеличаване на производството на Iris-T с нова линия с капацитет 2000 ракети годишно. Това разширение ще бъде подкрепено от закупуването на хиляди от тези ракети за украинските отбранителни сили.

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Авторите заключават, че интеграцията на Iris-T в NASAMS ще помогне за обединяването на европейските системи за противовъздушна отбрана и ще намали зависимостта от Съединените щати.

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Припомняме, че Германия и Норвегия ще финансират съвместно пакет военна помощ за Украйна. Пакетът ще включва ракети PAC-2 и PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

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