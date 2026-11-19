"В резултат на поредното нападение на Кримския мост, движението е временно затворено. Всички отговорни служби са на пост. В ход е оценка на щетите. Допълнителна информация ще бъде предоставена, когато стане налична". Такова съобщение публикува в официалния си канал в Телеграм т.нар. губернатор на Крим Сергей Аксьонов. Той беше назначен на поста от окупационните руски власти - Още: Ремонтът на Кримския мост ще е много по-труден отколкото строежа от нулата
❗️Initial reports coming in of several hits on the Kerch Bridge. Pantsir-S1 systems are still operating against incoming high-speed Ukrainian jet-powered drones/missiles. We will need to wait for visual confirmation.. #Russia https://t.co/kWdfvR7LHF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 18, 2026
Това е трета атака срещу съоръжението от началото на седмицата - и се случи часове преди тристранната среща в Шънджън между китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин. Тя би трябвало да започне в 8:30 часа българско време. Сегашното съобщение за Кримския мост касае жп транспорта - при втората украинска въздушна атака срещу моста беше срината секцията в средата му, откъдето минаваше автомобилния трафик.
Преди информацията, че има атака, една от най-популярните платформи за следене на корабоплаването в света Vessel Finder показа, че към Кримския мост се е приближила цяла флотилия - изглежда, за да почне разчистване на отломки. Да се поправи мостът обаче ще изисква много усилия, пари и време - ОЩЕ: Ремонтът на Кримския мост ще е много по-труден отколкото строежа от нулата
Are they already repairing the Crimean Bridge? A whole flotilla has been pulled to the collapsed arch — at least 10 vessels! According to VesselFinder data (cited by Verstka), tugs, a dredger for clearing the seabed, and even a special oil spill response vessel are already working on site. Small tugs can already move on both sides of the bridge, but the passage may still be blocked for larger ships. At the same time, former advisor to the head of Ukraine’s Interior Ministry Anton Gerashchenko says fully restoring the bridge itself is practically impossible: it would require huge floating cranes that would have to work for a long time under the constant threat of new Ukrainian strikes. What do you think — will they manage to secure a foothold, or will it get hit again?— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026
Не е само Кримският мост обаче - и в Татарстан е имало въздушна атака, като цел е била петролната помпена станция "Калейкино", в района на Алметиеск. Това е ключов възел на петролопровода "Дружба". За момента губернаторът на Татарстан Рустам Минниханов не е публикувал информация за случилото се в официалния си канал в Телеграм - Още: Не ни трябват Starlink и Starshield: Украйна е ползвала уникална своя система за удара по Кримския мост (ВИДЕО)
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив