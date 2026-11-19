Украинските удари с дронове по руски рафинерии са довели до 45% намаление на общите обеми на рафиниране на петрол в Русия в сравнение с края на октомври. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на анализ на два източника от индустрията. Така, според източници, в резултат на атаките, работата на 15 от 35-те големи руски петролни рафинерии е била повредена или напълно спряна.

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Както отбелязва изданието, Русия вече е изправена пред недостиг на гориво в няколко региона, както и пред ограничения върху експортния капацитет поради атаки срещу пристанища. Намалените обеми на рафиниране биха могли да доведат до напрежение на световните пазари на горива и да затруднят Русия да изпълни задълженията си за износ на дизелово гориво към Съединените щати.

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Експерти изчисляват, че атаките с дронове, които се случват почти ежедневно през последните 20 дни, са намалили капацитета за рафиниране на петрол в руските рафинерии до приблизително 400 000 тона на ден или около 3 милиона барела на ден, в сравнение с над 700 000 тона на ден в края на октомври.

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Общият номинален капацитет на руските рафинерии, засегнати от атаките от края на октомври, е приблизително 500 000 тона на ден. Това се равнява на приблизително 54% ​​от общия капацитет на страната за първично рафиниране на петрол, който се оценява на 930 000 тона на ден. Според източници, сред основните руски рафинерии, повредени при атаките, са тези в Рязан, Ярославъл, Кириши и Поволжието. „Въпреки постепенния спад на производствения капацитет, средните обеми на рафиниране на петрол през ноември останаха над 500 000 тона на ден, което е само с 5-10% под нивата от септември и октомври, според източници“, пише Ройтерс.

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Според FT, вносът на бензин по море в Русия е достигнал 390 000 тона през октомври. Това представлява драматична промяна от традиционната роля на Русия като износител на горива. Анализаторите изчисляват, че производството на бензин в Русия е с 13-18% под нивото си от началото на 2026 г. Експертите обаче предупреждават, че ситуацията може бързо да се влоши, тъй като Украйна продължава да атакува руски рафинерии. Анализаторите също така отбелязват, че атаките срещу руските петролни рафинерии са станали по-интензивни.

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