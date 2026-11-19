След силна гръмотевична буря снощи, придружена от градушка и бурен вятър, която остави без електрозахранване 48 населени места в 12 общини в Северозападна и Централна Северна България навсякъде вече електроснабдяването е възстановено. Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца. Аварийните екипи са работили през нощта по отстраняването на повредите.

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В област Монтана прекъсвания на електрозахранването имаше в общините Монтана, Лом, Якимово, Вълчедръм и Брусарци. Частично без ток бе Монтана, както и град Вълчедръм и селата Септемврийци, Черни връх, Бъзовец и Василовци.

В област Враца аварии имаше в шест общини – Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Сред засегнатите населени места бяха Враца и селата Веслец, Баница и Върбица.

Прекъсвания на тока са били регистрирани и в Долни Дъбник, Крушовица и Дивчовото в област Плевен, както и в няколко населени места в община Кула, област Видин.

Жълт код за силен вятър е обявен в 9 области в страната за днес. От Столичната община предупреждават да се приберат незакрепените предмети от балконите.