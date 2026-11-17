На това правителство му се губи линията на посланията. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият пиар експерт Диана Дамянова, коментирайки липсата на политическо отбелязване на 20-те години от влизането на България и Румъния в Европейския съюз.

Според нея България в момента е потънала в руска пропаганда, а във Facebook няма една добра дума за това събитие.

Днешните млади мислят, че са се родили в Европа, но Европа беше недостъпна за нас. Аз 39 години съм живяла зад желязната завеса и знам много добре какво се опитват да ми продават, каза Дамянова.

По отношение на сатиричната страница BG Elfes, с която Диана Дамянова има пререкания в социалните мрежи, тя каза, че е поела лична битка за чистотата на българското политическо пространство.

Аз ще покажа колко струват тези хора. Ще проследя пътя на парите. Аз знам колко струва това. Във Facebook се плаща с карта, там всичко се вижда. Аз ще проследя всичко за тези хора. Днес се появиха създадени под моя профил 700 нови трола. Аз ще разкрия всичко, обяви още пред Actualno Дамянова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.