Германия се опитва да осигури схема за финансиране, която ще позволи на ЕС да продължи лесно да насочва средства към Украйна, дори ако ситуацията в блока започне да се променя драстично. Това е едновременно начин да се застрахова срещу потенциалното отслабване на обществения ентусиазъм за Киев в Европа и евентуална победа на Марин льо Пен на френските президентски избори догодина, пише Politico. В края на краищата, Льо Пен вече многократно е обещавала, че ако дойде на власт, непременно ще изпълни предизборното си обещание и значително ще намали помощта за Украйна.

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Немски „застрахователен план“

Планът на Берлин е да даде на ЕС финансова свобода на действие, за да осигури допълнителни средства за Украйна. Тези суми биха били в допълнение към 100-те милиарда евро, които Европейската комисия вече е предложила за следващия седемгодишен бюджет на блока. Тази схема ще позволи на Украйна да привлече бъдещо финансиране, без незабавно да изисква огромни и политически непопулярни разходи, съобщават медиите.

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„Финансирането на Украйна е по-противоречиво днес от всякога“, каза един европейски служител. И тази ситуация, добави той, ще стане „още по-остра“, ако Марин льо Пен спечели френските президентски избори през април.

Краят на единодушното вземане на решения

Приемането на дългосрочен бюджет и съответната рамка за „резерв“ изисква единодушната подкрепа на всички държави-членки на ЕС. Ако обаче планът на Германия успее, по-нататъшни решения за заеми ще се вземат само с квалифицирано мнозинство. Това значително ще усложни способността на една отделна държава да блокира помощта за Украйна, според европейски дипломат, запознат с преговорите. „В днешния геополитически свят това няма смисъл“, отбелязва дипломатът.

Вътрешен фронт

Берлин е обезпокоен не само за Франция и други традиционни противници на помощта за Украйна, като Унгария и Чехия. Политиката на самата Германия е също толкова тревожна. Така крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна исторически победи на изборите в провинциите в източната част на страната и значително изпревари консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц в социологическите проучвания. И една от основните причини за този успех бяха критиките към Берлин за разходите му за подкрепа на Украйна, се казва в статията.

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Козът на Берлин

Именно тази вътрешнополитическа реалност обяснява защо Фридрих Мерц е толкова нетърпелив да включи помощ за Украйна в следващия дългосрочен бюджет на ЕС и да увеличи това, което той нарича „споделяне на тежестта“ между страните от блока.

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Като обвързва подкрепата на Киев с бюджетните преговори, Мерц имплицитно заплашва: ако някоя държава се опита да блокира плана за „свободно пространство“ или откаже помощ на Украйна, той е готов да намали приноса на Германия към фондовете на ЕС за регионално развитие. Именно на тези фондове източноевропейските страни разчитат най-много.

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