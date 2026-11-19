По време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) в китайския град Шенжен поредица от протоколни детайли очертаха ясно различното отношение на домакина Си Дзинпин към американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, сочат публикации на The Moscow Times и официални изявления от Кремъл. Най-забележимият момент по време на официалната церемония е бил изборът на музикален съпровод. Докато при излизането и речта на Доналд Тръмп в залата е прозвучал националният химн на Съединените щати, за Путин протоколът е избрал различен подход.

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Вместо руския държавен химн, при появата му е била пусната музиката от популярния руски танц „Трепак“ от балета „Лешникотрошачката“ на Пьотр Чайковски (ВИДЕА).

Putin was welcomed at Xi’s APEC reception to Tchaikovsky’s “Russian Dance” from The Nutcracker. Such a missed opportunity. If they’d played Swan Lake instead, I would’ve fallen off my chair laughing. 😂 https://t.co/n5tLEf9XCr — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 18, 2026

🧑‍🩰 When Putin arrived for gala event at APEC summit, the orchestra played an excerpt from The Nutcracker. Trump, on the other hand, was welcomed with America the Beautiful. Putin must have felt relief — at least it wasn’t Swan Lake. * In the Soviet Union, Swan Lake became a symbol of political upheaval: during the attempted coup in 1991, Soviet television broadcast this ballet instead of regular programming. For many people from the former USSR, Swan Lake on the television screen is still associated with the collapse of the regime. — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Great photo: the US President, the Chinese President, and half of Putin. https://t.co/ekc8nUzJn6 — WarTranslated (@wartranslated) November 18, 2026

Посрещане на летището

В китайската политическа традиция рангът на служителя, изпратен да посрещне чуждестранен лидер на летището, е директен индикатор за степента на уважение и политически приоритети на Пекин.

Американският президент Доналд Тръмп беше посрещнат лично от китайския лидер Си Дзинпин, като двамата демонстративно се прегърнаха на пистата. Путин беше посрещнат от Цай Ци. Макар да не е държавният глава, Цай Ци е изключително влиятелна фигура — той заема пето място в Постоянния комитет на Политбюро и ръководи канцеларията на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. На практика той изпълнява ролята на началник на администрацията на Си Дзинпин, контролирайки графика, сигурността и достъпа до него. Изпращането му е знак за сериозно отношение, но все пак поставя ясна разлика спрямо личното посрещане, оказано на Тръмп.

Мястото на снимката и на масите

Разликите в третирането на двамата лидери продължиха и по време на неформалната част от форума. На груповата снимка, след кратко ръкостискане между Тръмп и Путин, Си Дзинпин лично посочи на руския президент къде да застане. Така Путин се озова настрани от центъра на вниманието — между съпругата на китайския лидер Пън Лиюен и виетнамския президент То Лам, докато Тръмп остана плътно до Си Дзинпин.

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На празничната вечеря Путин и Тръмп не са успели да разговарят по време на банкета. Причината е разпределението на местата — Си Дзинпин и Тръмп са влезли в залата заедно и са седнали на главната маса в компанията на южнокорейския президент Ли Дже Мин, докато Путин е бил настанен на втората маса. По думите на Ушаков, там руският лидер е разговарял с индонезийския президент и още няколко официални лица, чиито имена не бяха уточнени.

Xi sat Putin with the wives and left Trump looking like the idiot who thought bringing a second dictator would make him look important. https://t.co/jiPgCuANop — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) November 18, 2026

NEXTA has compiled a chronology of Putin’s humiliations in one video There’s a lot here that will later end up in history textbooks. — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026

Какво предстои на масата за преговори?

Въпреки протоколната дистанция по време на тържествените събития, дипломатическият дневен ред остава натоварен. За днес (19 ноември) е предвидена тристранна среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче уточни, че пълноценни двустранни преговори между Путин и Тръмп в този ден не са планирани. Преди това Песков съобщи, че Путин и Си Дзинпин вече са провели разговори в Шенжен, основен акцент в които е била войната в Украйна и възможните пътища за нейното уреждане.