Киберекспертът Явор Колев коментира шпионирането на българската държавна администрация в продължение на 5 години - нещо, за което управляващите алармираха във вчерашния ден. Идеята на хакерите е била да бъдат дълго време в системите, да хващат информация и след това да я използват с разузнавателна цел. Вероятно векторът на атаката са били компрометирани потребителски профили, обясни той пред БНТ. Още: Пет години хакери са шпионирали българската държавна администрация

По думите му 5 години са продължителен период, който поставя въпроса за мониторинга и киберсигурността.

Според него подобна информация може да бъде използвана за узнаване на държавна тайна или класифицирана информация.

Според Колев една такава хакерска атака може да бъде възобновена. Обществото трябва да бъде държавно в течение какво се прави и какви мерки ще се вземат срещу подобни кибератаки, посочи експертът. Той смята, че това, което е постигнато до момента, ще бъде споделено с партньорските служби на България.

Кибершпионите са открити с новата национална система

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Пробивът е установен благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път позволява централизирано наблюдение на държавните мрежи. Според информацията без нея атакуващите вероятно са щели да продължат да действат незабелязано за неопределен период от време.

Операцията по овладяване на инцидента се провежда от август насам. В нея участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване", дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление".

В работата са включени още "Информационно обслужване" АД, представители на частния сектор и международни партньори в областта на киберсигурността.

Три етапа за овладяване на атаката

Междуведомствената група изпълнява план, одобрен от Съвета по киберсигурността. Действията са разделени на три основни етапа.

Първоначално е установен пълният мащаб на компрометирането и е проследено присъствието на атакуващите в държавната инфраструктура.

Във втория етап засегнатата среда е изолирана, засилен е контролът върху достъпа до критичните системи и е прекъсната връзката между хакерите и инфраструктурата, чрез която са управлявали атаките.

В третата фаза са прекратени всички установени до момента неоторизирани достъпи. Властите съобщават, че възможностите на атакуващите да се придвижват между отделните системи вече са ограничени.

Няма данни за откраднати лични данни на граждани

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани. Въпреки това работата по укрепването на защитата продължава. Отстраняват се установените слабости в сигурността и се въвеждат по-строги механизми за контрол на достъпа до държавните системи.

През следващите 90 дни инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение. Целта е своевременно да бъде засечен всеки опит за повторно проникване от страна на атакуващите.

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