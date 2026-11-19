"Руснаци, отивайте си вкъщи!" и "Стига ни Фицо!" — с тези лозунги хиляди словаци излязоха по улиците. На годишнината от Кадифената революция (Нежната революция - смяната на комунизма) от 1989 г. в цялата страна се проведоха масови митинги. Само в Братислава, според организаторите, са се събрали около 25 000 души.
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Протестиращите искат оставката на премиера Роберт Фицо, обвинявайки го в прекомерно сближаване с Кремъл и опит за ограничаване на свободата на медиите. Неотдавнашното посещение на словашкия външен министър в Москва предизвика особено възмущение, коментират Deutsche Welle и NEXTA.
🇸🇰 “Russians, go home!” and “We’ve had enough of Fico!” — with these slogans, thousands of Slovaks took to the streets On the anniversary of the 1989 Velvet Revolution, mass rallies took place across the country. In Bratislava alone, organizers say about 25,000 people gathered. Protesters are demanding the resignation of Prime Minister Robert Fico, accusing him of moving closer to the Kremlin and trying to restrict media freedom. The recent visit of Slovakia’s foreign minister to Moscow sparked particular outrage. At the same time, Fico’s own position in the country has noticeably weakened. His ruling coalition recently lost its parliamentary majority, and the opposition is calling for early elections. But the prime minister only poured fuel on the fire. He recently claimed that the historic 2003 referendum, in which Slovaks voted to join the European Union, was supposedly rigged.— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026
В същото време позицията на самия Фицо в страната забележимо отслабна. Управляващата му коалиция наскоро загуби парламентарното си мнозинство, а опозицията призовава за предсрочни избори.
Но премиерът само наля масло в огъня. Наскоро той заяви, че историческият референдум от 2003 г., на който словаците гласуваха за присъединяване към Европейския съюз, е бил уж манипулиран.
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