От края на 2020 г. броят на родилните домове и болниците в Русия, включително анексирания Крим, в които се асистира на раждания, е намалял с 18%, от 1334 на 1090, съобщи BBC. Държавата умишлено концентрира родилните грижи в големите градове, което води до постепенното им изчезване в селските райони и малките градове. Обновената система предвижда три нива на родилни грижи: големи пренатални центрове, междурайонни родилни болници с отделения за интензивно лечение и родилни отделения към областните болници.

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Реформите

Последното от тези нива е най-силно засегнато от реформите. В поне 15 региона на Руската федерация такива отделения вече не съществуват: те са или изцяло затворени, или превърнати в така наречените „спешни отделения“ – отделения за спешни раждания с минимална помощ за жените, но не предлагащи пълна подкрепа по време на бременността.

Медицинските власти обясняват действията си с факта, че от съветско време Русия има много „излишни“ родилни домове без достатъчен капацитет, докато по-големите пренатални центрове осигуряват по-лесно наблюдение на здравето на майките и бебетата. „Кърмаческата смъртност в Руската федерация сега е почти идентична с европейското ниво. Преди двадесет години тя беше четири пъти по-висока. Майчината смъртност на практика не съществува“, коментира д-р Кирил Данишевски, главен редактор на списание „Медицина“.

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Тристепенната система изисква бременните жени, живеещи извън големите градове, да раждат на място или да посещават пренатален център, когато има медицински показания за това. На практика обаче не всички жени успяват да стигнат до там своевременно, особено в случаите на преждевременно раждане.

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"Оптимизаци"

Междувременно „оптимизацията“ на родилните домове, на фона на „дупката“ в регионалните бюджети и мащабни съкращения на служители в държавния сектор, засегна големите регионални центрове. В Красноярск, шестият по големина град в Русия и най-източният град в страната с население над милион души, два от петте родилни дома в града се затварят, въпреки призивите на местни медицински специалисти към президента Владимир Путин. BBC е документирала поне 19 подобни протеста или обществени кампании срещу закриването на родилни домове в регионите през последните пет години. Активистите обаче в най-добрия случай са постигнали частичен успех, отлагайки решението или превръщайки родилния дом в „спешно отделение“.

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Затварянето на родилните отделения се случва на фона на насърчаването на „традиционните ценности“ в Русия, включително отхвърлянето на абортите и насърчаването на големи семейства. Въпреки това, според Данишевски и други експерти, раждаемостта в страната остава ниска – малко под милион раждания годишно (Росстат спря да публикува пълна статистика за раждаемостта през пролетта на 2025 г.), което дава на местните власти претекст за по-нататъшна „оптимизация“ на системата.

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