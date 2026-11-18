Държавната дума на Русия за четвърти път отхвърли законопроекта, предвиждащ забрана за притежаване на недвижими имоти в чужбина от руски държавни служители, депутати и членове на техните семейства. Това съобщиха представители на партията, която беше автор на инициативата. Законопроектът предвиждаше ограниченията да се отнасят за президента на Русия, председателя на правителството, федералните министри, съдиите, депутатите от Държавната дума, сенаторите, регионалните парламентаристи, както и служителите на силовите структури. Забраната трябваше да засегне и техните най-близки роднини.

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В обяснителната бележка авторите на инициативата посочиха, че притежаването на недвижими имоти в чужди държави в условията на санкционен натиск може да се превърне в допълнителен инструмент за въздействие върху представителите на руската власт от страна на чуждестранни държави. Правителствената комисия вече беше представила отрицателно становище по законопроекта, като посочи необходимостта от съществено преработване на текста.

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Депутатът от Комунистическата партия на Русия Владислав Егоров, коментирайки отхвърлянето на документа, заяви, че чиновниците и парламентаристите, които определят бъдещето на страната и призовават гражданите към единство, не трябва да имат възможност да уреждат личния си живот в чужбина. Според него представителите на властта не трябва да имат „резервни пристанища“ извън Русия. От Комунистическата партия заявиха, че възнамеряват да продължат да се борят за въвеждането на подобни ограничения.

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