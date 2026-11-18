Как да предотвратим трагедиите на пътя? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде Настимир Ананиев, свободен предприемач и политик, създател на Европейска партия “Волт“, депутат в три народни събрания. Според него радиоприемниците в автомобилите могат да бъдат използвани като канал за спешно предупреждение на шофьорите за влошени условия по пътя, като гъста мъгла, свлачища, катастрофи или други извънредни обстоятелства: “Нещо, което работи в Германия, работи и при нашите съседи от Северна Македония и Сърбия. Това е всъщност мярка, която може да се задейства много лесно, както се задейства BG ALERT. В конкретен регион може да има аварийно съобшение, което да намали музиката, която слушате. Още: По-малко хаос, повече умен контрол: Реформата за по-безопасни пътища в България

Нужно е само дигитално радио

Не е задължително да слушате радио. Използвате ли т. нар. дигитално радио, през което и много хора си връзват и собствена музика, то го намалява и пуска това съобщение, което може да казва: Има верижна катастрофа, излезте от магистралата, или намалете скоростта, или много гъста мъгла. Не е трудно да се направи. Въпросът е държавата да направи усилие. И да се спазва европейската директива DAB +, според която в целия ЕС трябва да се внедри дигитално радио. Автомобилите, произведени след 2020 г. имат такова“. Още: Най-опасните пътища в целия ЕС са в Северозападна България: Данни на Евростат

Камерите не работят, а парите за тях са похарчени

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На въпрос имат ли ефект всички промени през годините в Закона за движението по пътищата, Настимир Ананиев отговори: “Ефект и превенция може да има, ако наказанието стига до извършителя. Видяхте, че излезе информация за т. нар. умни камери на околовръстното шосе, които са инсталирали за много пари и които в момента не работят. Те трябва да заснемат не само скорост, трябва да заснемат дали сте сложили колана, дали сте на телефона и говорите, дали се преустройвате грешно, дали отнемате предимство. Още: "Това го слушам от 50 години": Ген. Миланов за интелигентните системи за безопасност на пътя И за всяко едно нещо да получавате веднага санкция с фиш. С една дума, ако ти бъдеш санкциониран, следващия път ще бъдеш внимателен. Тази превенция я няма, тъй като този контрол е половинчат – сложени са камерите, а не работят, похарчени са парите.“

Настимир Ананиев напомни, че през 2025 г. е пусната поръчка само за 1,5 милиона лева за 400 информационни табели за АМ “Тракия“. Той не е намерил информация приключила ли е, купени ли са табелите и ако да, къде са и защо не са поставени. Според Настимир Ананиев ако правителството на Румен Радев се беше напънало, дефицитът в бюджета за догодина можеше да бъде 3 и под 3%. Още – във видеоматериала. Още: Черна хроника: Най-тежките верижни катастрофи у нас през годините