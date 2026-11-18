Украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил конкретни действия за засилване на сигурността в Черно море и по маршрутите за износ на украинско зърно. Това става на фона на продължаващите атаки срещу търговски кораби и нарастващите рискове за корабоплаването в региона. В публикация във Фейсбук Зеленски съобщи, че е получил доклади от украинското разузнаване и въоръжените сили за плановете на Русия. След обсъждането са били определени допълнителни сили и ресурси, необходими за по-добрата защита на корабите и пристанищната инфраструктура.

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„Получих доклади за обстановката в сферата на сигурността в Черно море и по маршрутите за износ на зърно. Първо служители на разузнаването и на въоръжените сили докладваха за плановете на Русия. Второ, идентифицирахме какви допълнителни сили и активи са необходими, за да предоставим по-силна защита за кораби и пристанища. Дипломатическият ни екип и служители на правителството получиха съответни задачи. Трето, имаше и доклади за трансгранично сътрудничество с нашите съседи“, заяви украинският президент.

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Особено внимание в обсъжданията е било отделено на сътрудничеството със съседните държави. Зеленски не разкри подробности за конкретните мерки, нито кои страни ще участват в тях, но потвърди, че дипломатическият екип и правителствените служители вече са получили задачи. Основен приоритет за Киев остава укрепването на сигурността на украинските градове и населени места по черноморското крайбрежие. Наред с това украинските власти търсят начини да гарантират безпрепятствения износ на селскостопанска продукция, от който зависи значителна част от икономиката на страната.

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Зеленски съобщи още, че на 17 ноември е провел среща с фермери и представители на украински селскостопански предприятия. Основна тема са били мерките за подкрепа на сектора в условията на продължаващата война и рисковете за морските транспортни маршрути. „Подготвяме план за действие, включително мерки, с които да помогнем на селскостопанския сектор да се подготви за сеитбата догодина и да гарантираме необходимите ресурси“, допълни президентът.

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Новите разпореждания на Зеленски идват в момент, когато Черно море отново се превръща в зона на повишено напрежение. Поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби поставя под въпрос сигурността на корабоплаването и износа на зърно, а последиците от военните действия вече засягат и държавите в региона.