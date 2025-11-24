Преговорите за мирния план едва не са се провалили в Женева: Американците са били бесни

Преговорите в Женева са били на косъм от провал в самото начало на срещата, тъй като американската делегация е била вбесена от изтичането на мирния план в медиите няколко дни по-рано. Това каза първият заместник-министър на външните работи на Украйна Серхий Кислица пред Financial Times, определяйки разговора като "много напрегнат".

Припомняме, че от украинска страна всичките 28 точки от плана бяха публикувани от депутата Олексий Гончаренко още вечерта на 20 ноември в телеграм канала му. Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

Според Кислица са били необходими почти два часа преговори между Андрий Ермак и Марко Рубио, за да се намали напрежението и да започнат нормален диалог.

В крайна сметка според украинската и американската делегации разговорите са завършили с положителен резултат, а американците са се вслушали в опасенията и исканията на украинците.

Според Кислица една от точките, която е отпаднала от плана, е за съкращаването на украинските въоръжени сили от около 850-800 000 в началото на инвазията до 600 000. Впрочем европейските партньори също категорично настояват украинската армия да не бъде намалявана.

"Те се съгласиха, че числеността на украинската армия в изтеклата версия (...) вече не е на масата за обсъждане. Военните ще продължат да обсъждат тези споразумения", казва Кислица.

Била е преработена и друга особено чувствителна точка - първоначалният проект предвиждаше пълна амнистия за потенциални военни престъпления. Това сега е било коригирано, за да се вземат предвид "жалбите на пострадалите във войната". Отделно два други от най-спорните въпроси: за територията и отношенията с НАТО, ще бъдат обсъдени допълнително от Тръмп и Зеленски.

По-рано германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че смята преговорите в Женева за "голям успех" за Европа, предвид факта, че САЩ са се вслушали в опасенията на ЕС и Украйна и че Европа ще участва в мирното уреждане. Това той каза в ефира на Deutschlandfunk.

