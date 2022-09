Премиерът на Дания: Трудно е трите теча от "Северен поток" да са случайност

„Със сигурност не можем да изключим (б.а. – възможността за саботаж)“, каза тя по време на посещение в Полша за откриването на новия балтийски тръбопровод, свързващ Дания и Полша с норвежките газови находища. „Все още е рано да правим заключения, но това е необичайна ситуация и има три теча, така че е трудно да си представим, че е случайност“.

Две от повредите са при „Северен поток 1“, на североизток от датския остров Борнхолм. Един теч имаше в нефункциониращия „Северен поток 2" - край югоизточния бряг на същия остров.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес също заяви, че не може да се изключи версията за саботаж.

Около всеки от обектите, които се намират на дълбочина от 60 до 70 метра, е установена забранена зона от 5 морски мили, съобщиха балтийските морски агенции. Датските военни публикуваха кадри от теча на газ от "Северен поток 1":

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF