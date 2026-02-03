Доказаният шампион, който ще представя България за рекорден пети път на зимни олимпийски игри

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Биатлонистът Владимир Илиев ще представя България за рекорден пети пореден път на олимпийската сцена. Ветеранът е сребърен медалист от Световното първенство в Йостершунд през 2019 г., европейски шампион в дисциплината ски спринт от Европейското първенство в Полша през 2017 г. и носител на бронзов медал от две европейски първенства. Сега Илиев ще се опита да прибави в колекцията си и олимпийски медал от Зимната олимпиада в Милано Кортина.

Пътят на Владимир Илиев нагоре към заснежените върхове

Роден в Троян през 1987 г., Владимир Илиев започва да се състезава още едва 10-годишен и става част от националния отбор по биатлон на България през 2004 г. През сезон 2006/2007 той дебютира на ниво Световна купа, с което започва изкачването му на световната сцена. Най-доброто му представяне на олимпийски игри е в Пьончанг през 2018, където завършва на 19-о място в индивидуалната дисциплина, 16-и на щафетата и 17-и на смесената щафета.

Подготовката и очакванията за представянето му в Милано Кортина

Илиев изпъква със стабиността и точността на своята стрелба, а дългогодишния му опит го прави изключително тактически зрял и подготвен. Той е уверен, че ще подобри значително представянето си на тазгодишната Олимпиада. Биатлонистът проведе лагер в Швеция преди старта на новия сезон, като изрази впечатления от предоставените условия за подготовка.

"Никога не е имало такива условия за подготовка, всички лагери са в чужбина. Надявам се това да е ключът към успеха, макар че понякога трудните условия помагат. Сега имаме условия като на големите държави като Норвегия, Швеция и се надявам това допринесе за подготовката на целия отбор", каза пред БНТ 38-годишният биатлонист.

Дуетната половинка на Илиев

На Олимпиадата в Милано ще бъде и неговата половинка както в биатлона, така и в живота – Милена Тодорова, която през март на миналата годината се окичи със сребро на IBU световната купа в дисциплината масов старт.

Владимир Илиев е избран за втори олимпийски знаменосец на България. Знаменосците са мъж и жена, като Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Владимир Илиев ще е на церемонията в Кортина д’Ампецо, където ще дефилира и националният тим по биатлон.

Автор: Кристин Попова

