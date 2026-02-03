"Възраждане" ще бойкотира консултациите с Йотова

Партия "Възраждане" обяви, че няма да се включи в консултациите, които президентът Илияна Йотова провежда с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание във връзка с процедурата за избор на служебен министър-председател. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

От формацията заявяват, че отказват участие в процеса и няма да съдействат за забавяне на предсрочните избори. По думите им сред обсъжданите имена за служебен премиер не виждат подходящ кандидат, като уточняват, че единствено Андрей Гюров е фигура, която не е пряко обвързана с Бойко Борисов и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Още: ГЕРБ изненада Йотова, предложи нов председател на парламента да стане служебен премиер

"След оставката на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и "Има такъв народ" на 11 декември 2025 г. президентът Радев трябваше незабавно да предприеме действия, ако действително има намерение да се противопостави на модела "Борисов-Пеевски". Вместо това вече близо два месеца се осигурява допълнително време за управление на същия модел, което поражда съмнения за задкулисни договорки", посочват от "Възраждане".