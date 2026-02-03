Майкон се закани на Лудогорец: Трябва да покажем прогреса на Левски и да започнем нова глава в историята на клуба!

Един от основните футболисти на Левски – Майкон, се закани на Лудогорец преди финала за Суперкупата на България. Бразилецът говори пред медиите в родината си като бе категоричен, че той и съотборниците му трябва да покажат прогреса в „синия“ отбор и да започнат нова глава в историята на клуба. Както е известно, столичани излизат днес срещу „орлите“ в битка за отличието като двубоят е насрочен за 18:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Майкон обърна внимание и на собственото си представяне в Левски. Той сподели, че трупа мачове за „сините“, а по този начин и увереност. По думите му, когато отборът функционира добре, е лесно той да блесне с индивидуалните си качества.

Бразилецът е доволен от представянето си с екипа на „сините“

„Това е много специален мач за всички нас. Знаем важността на този финал, както и силата на Лудогорец. Но сме уверени на база на работата, която свършихме до момента. Да срещнеш толкова доминиращ съперник в такъв двубой е отлична възможност за нас. Така, че да покажем прогреса на Левски и да започнем нова глава от историята на клуба“.

„До момента се представям постоянно през кампанията. Трупам мачове и увереност. Добрите ми статистически показатели са резултат на фокусираната ежедневна работа. Но също така и благодарение на колектива и отборното начало. Когато тимът функционира добре, естествено е да блеснеш с индивидуалните си качества“, обясни бразилецът.

