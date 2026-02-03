Войната в Украйна:

Майкон се закани на Лудогорец: Трябва да покажем прогреса на Левски и да започнем нова глава в историята на клуба!

03 февруари 2026, 12:53 часа 305 прочитания 0 коментара

Един от основните футболисти на ЛевскиМайкон, се закани на Лудогорец преди финала за Суперкупата на България. Бразилецът говори пред медиите в родината си като бе категоричен, че той и съотборниците му трябва да покажат прогреса в „синия“ отбор и да започнат нова глава в историята на клуба. Както е известно, столичани излизат днес срещу „орлите“ в битка за отличието като двубоят е насрочен за 18:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Майкон обърна внимание и на собственото си представяне в Левски. Той сподели, че трупа мачове за „сините“, а по този начин и увереност. По думите му, когато отборът функционира добре, е лесно той да блесне с индивидуалните си качества.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение 

Бразилецът е доволен от представянето си с екипа на „сините“

„Това е много специален мач за всички нас. Знаем важността на този финал, както и силата на Лудогорец. Но сме уверени на база на работата, която свършихме до момента. Да срещнеш толкова доминиращ съперник в такъв двубой е отлична възможност за нас. Така, че да покажем прогреса на Левски и да започнем нова глава от историята на клуба“.

Левски Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„До момента се представям постоянно през кампанията. Трупам мачове и увереност. Добрите ми статистически показатели са резултат на фокусираната ежедневна работа. Но също така и благодарение на колектива и отборното начало. Когато тимът функционира добре, естествено е да блеснеш с индивидуалните си качества“, обясни бразилецът.

ОЩЕ: Даниел Боримиров: Вярвам, че ще вдигнем Суперкупата, Марин Петков достигна зенита си в Левски!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Суперкупа на България Лудогорец Майкон Араужо Дос Сантос
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес