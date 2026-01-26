ЕК започна ново разследване срещу чатбота Grok на Илон Мъск

Европейската комисия (ЕК) започна ново официално разследване срещу социалната мрежа X на Илон Мъск съгласно Законодателния акт за цифровите услуги (Digital Services Act, DSA), като паралелно разшири и сегашно производство, открито през декември 2023 г., заяви говорител на ЕК. Разследването е насочено към спазването от страна на платформата на задълженията за управление на рисковете, свързани със системите ѝ за препоръчване.

Рзпространението на незаконно съдържание

Новото производство ще оцени дали X е извършила адекватна оценка и е предприела достатъчни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с вградения в платформата чатбот с изкуствен интелект Grok в ЕС. Сред основните опасения са разпространението на незаконно съдържание, включително манипулирани изображения със сексуален характер и съдържание, което може да представлява материал със сексуално насилие над деца, като Еврокомисията посочва, че тези рискове вече изглежда са се осъществили.

Още: Чатботът на Илон Мъск получи забрана да "съблича" хора

Европейската комисия ще провери дали социалната мрежа е изпълнила задълженията си да оценява и смекчава системните рискове, както и дали е изготвила и предоставила предварителни адхок доклади за оценка на риска преди внедряването на Grok. Също така е и удължено и разследването за въздействието на системите за препоръчване на X, включително преминаването към модел, базиран на чатбота Grok. При доказване на нарушенията те биха могли да представляват неспазване на ключови разпоредби на Законодателния акт за цифровите услуги, като откриването на производството не предопределя крайния му резултат.

Разследването се провежда в тясно сътрудничество с Националния регулаторен орган на Ирландия - Комисия за съобщенията , посочва Еврокомисията. Брюксел ще продължи да събира доказателства чрез искания за информация, интервюта и проверки, като при необходимост може да наложи временни мерки. Като определена много голяма онлайн платформа X има задължение да ограничава системните рискове за гражданите на ЕС, включително заплахите за основните права и защитата на малолетните и непълнолетните лица.

Британските власти заплашиха X с блокиране