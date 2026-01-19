"Превзето на заем" - модерният термин в руските лъжи за фронта в Украйна

"Уау! Месец преди края на четвъртата година от нашата специална военна операция (бел. ред. - СВО, гнусното име на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна), най-напред в интернет сред признати военни експерти, блогъри и военни кореспонденти се появи терминът "кредитен отчет". Знаете ли какво означава? Това са, така да се каже, отвоювани селища в Украйна от руската армия, но само на честна дума, представена в докладите на военното командване като "предварително освободени, на кредит". Това пише в своя публикация популярният руски военнопропаганден канал (Z-канал) "Военкор Котенок".

Написаното е най-вече заради Купянск - Z-каналът го казва в публикацията си: "Може би най-типичният и шумен "кредитен отчет" е пълното освобождаване на многострадалния Купянск, скромен регионален център в източната част на Харковска област. Противно на съобщенията за победа от доста време, ситуацията в този участък от фронта не е толкова розова, като се има предвид, че противникът успя да натрупа сили тук и демонстрира непримиримост" - ОЩЕ: Украинските "горски" ходят по къщите и прибират един по един "превзелите геройски Купянск" руснаци (ВИДЕО)

"Военкор Котенок" даже признава нещо, което отдавна говори Z-обществото - че отделни руски военни командири доукрасяват измислените си победи в официалните си доклади, като пращат свои подчинени да развеят руското знаме на някоя позиция, която всъщност не е превзета - а след това, ако оцелеят от украинския обстрел, руснаците се връщат обратно там, където действително имат контрол: "В действителност, както става ясно, ситуацията е, меко казано, различна. Напълно различна. Случва се и тези, които са рискували "да забият знамето", никога да не се връщат от мисията" - ОЩЕ: Тръмп и ЕС с нови идеи за мира в Украйна, Русия не спира да лъже за Купянск след загуби 27:1 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източник: "Военкор Котенок"