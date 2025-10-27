Войната в Украйна:

Президентът на Чехия възложи на Бабиш да състави правителство

27 октомври 2025, 14:44 часа 225 прочитания 0 коментара
Президентът на Чехия възложи на Бабиш да състави правителство

Чешкият президент Петър Павел възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори по-рано този месец, да води преговорите за сформиране на следващото правителство на страната, предаде АФП. Президентът потвърди това в изявление, като добави, че „очаква Андрей Бабиш да представи състав на правителството, който по никакъв начин не отслабва принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чехия“.

Припомняме, че в началото на октомври бившият чешки премиер Андрей Бабиш и партията му "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявана като дясна, популистка и антиимигрантска) спечелиха парламентарните избори в Чехия. 

Още: "Твърдо в ЕС и НАТО": Чешкият президент очерта ясни червени линии пред бъдещия премиер Бабиш

Не може да управлява сам

Бабиш обаче не може да управлява сам, тъй като има само 81 депутати. В чешкия парламент има 200 места т.е. трябват му още 20 депутати.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Getty Images

Бабиш е яростен критик на Европейския съюз и преди това е заплашвал да спре военната помощ за Украйна. Победата на Бабиш може да доведе до промяна във външната политика на страната – включително в позицията ѝ спрямо Украйна, но предвид невъзможността му да управлява сам и сложната конфигурация може да се стигне дори до това той да трябва да е опозиция.

Още: Бабиш смекчи тона, може и да не спре програмата за боеприпаси за Украйна

Проевропейският президент Петър Павел обаче още след победата на Бабиш беше категоричен: Каквото и да се случи Чешката република остава твърдо член на Европейския съюз. Подобна е ситуацията и с НАТО — членството в Алианса е извън всякакво съмнение.

Петр Павел поиска от Бабиш още демокрация, независимост на съдебната система и медиите, както и пълна защита на автономията на университетите.

Още: Популистът и стоящ срещу Украйна Бабиш спечели в Чехия. Гласовете не стигат за пълно мнозинство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Чехия правителство Андрей Бабиш Петър Павел
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес