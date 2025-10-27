Президентът на Чехия възложи на Бабиш да състави правителство

Чешкият президент Петър Павел възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори по-рано този месец, да води преговорите за сформиране на следващото правителство на страната, предаде АФП. Президентът потвърди това в изявление, като добави, че „очаква Андрей Бабиш да представи състав на правителството, който по никакъв начин не отслабва принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чехия“.

Припомняме, че в началото на октомври бившият чешки премиер Андрей Бабиш и партията му "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявана като дясна, популистка и антиимигрантска) спечелиха парламентарните избори в Чехия.

Още: "Твърдо в ЕС и НАТО": Чешкият президент очерта ясни червени линии пред бъдещия премиер Бабиш

Не може да управлява сам

Бабиш обаче не може да управлява сам, тъй като има само 81 депутати. В чешкия парламент има 200 места т.е. трябват му още 20 депутати.

Снимка Getty Images

Бабиш е яростен критик на Европейския съюз и преди това е заплашвал да спре военната помощ за Украйна. Победата на Бабиш може да доведе до промяна във външната политика на страната – включително в позицията ѝ спрямо Украйна, но предвид невъзможността му да управлява сам и сложната конфигурация може да се стигне дори до това той да трябва да е опозиция.

Още: Бабиш смекчи тона, може и да не спре програмата за боеприпаси за Украйна

Проевропейският президент Петър Павел обаче още след победата на Бабиш беше категоричен: Каквото и да се случи Чешката република остава твърдо член на Европейския съюз. Подобна е ситуацията и с НАТО — членството в Алианса е извън всякакво съмнение.

Петр Павел поиска от Бабиш още демокрация, независимост на съдебната система и медиите, както и пълна защита на автономията на университетите.

Още: Популистът и стоящ срещу Украйна Бабиш спечели в Чехия. Гласовете не стигат за пълно мнозинство