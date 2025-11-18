При бъдеща война: На Европа ѝ се иска 9 пъти по-бързо да стига с военни и оръжия до Русия

Европа е изчислила колко дни ще отнеме преместването на съюзнически войски до границите на Русия в сценарий на евентуална широкомащабна война в бъдеще. "Часовникът тиктака" и решенията трябва да бъдат взети, преди да започне руска атака, казва бившият командир на американската армия в Европа ген. Бен Ходжис. Но Financial Times отбелязва, че Старият континент е слабо подготвен за бързо разполагане на войски на източния фланг на НАТО.

Едва 45 дни за придвижване на войските

Ако Русия нападне европейски страни по границата си, транспортирането на войски и оборудване от големите западни пристанища може да отнеме до 45 дни, изчисляват служители на ЕС, които се готвят да публикуват ново предложение за "военна мобилност". Целта, по думите им, е да се сведе това време до пет дни или дори до три.

Александър Солфранк - германският генерал-лейтенант, отговарящ за подготовката на страната си за централната ѝ роля в такава операция - заяви, че всеки елемент трябва да работи "като швейцарски часовник". Целта, смята той, е да се изпрати силно послание за възпиране към Москва, като се каже: "Знаем какво кроите и сме готови. Вижте, ние сме тук".

Само че преди войските на НАТО да започнат да се придвижват из Европа, първото предизвикателство ще бъде политическото признаване на надвисващата криза, казват военни служители. Когато Русия натрупа войски и оръжия на границата с Украйна в месеците преди инвазията през февруари 2022 г., някои западни лидери бяха скептични, че диктаторът Владимир Путин ще даде заповед за инвазия.

Снимка: Getty Images

"Колко бързо можем да определим какво започват да правят, след това е скоростта на вземане на решение. Вземащите решения казват, че трябва да се мобилизираме, да изтеглим боеприпаси от складовете. Часовникът тиктака и искаш да направиш нещо, преди руснаците да атакуват", казва ген. Бен Ходжис.

Основните пречки

Основното препятствие е гражданската инфраструктура. Мостовете не могат да поемат тежки бронирани машини, железопътните линии в ЕС не са стандартизирани и всяка страна има свои собствени правила.

А след това идва прословутата европейска бюрокрация - документите за един конвой могат да се различават от граница до граница, а НАТО все още изисква хартиени документи поради риска от кибератаки, пише Financial Times.

Колко войници и техника ще трябва да мести НАТО на изток в случай на голяма война?

Алиансът оценява, че в случай на голяма война ще трябва да премести около 200 000 войници, 1500 танка и 2500 бронирани превозни средства от САЩ, Канада и Великобритания.

Реалността е далеч от тези числа. ЕС се опитва да изгради "военен Шенген" и да уеднакви правилата и маршрутите, така че войските да могат да се придвижват без забавяния. Германия, Нидерландия и Полша вече започнаха да опростяват процедурите за военен транспорт и да включват частни компании.

