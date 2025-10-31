Трите руски условия за Украйна, които накарали Тръмп да отмени срещата с Путин в Будапеща

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в унгарската столица Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин след твърдата позиция на Москва по отношение на Украйна, съобщи на 31 октомври Financial Times. Решението е било взето след напрегнат телефонен разговор между върховните дипломати на двете страни - Марко Рубио и Сергей Лавров, посочи изданието, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Русия не се е отказала от максималистичните си искания, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за прекратяване на огъня. Това явно не се е харесало на администрацията на Тръмп. Самият американски президент призова за незабавно спиране на сраженията по настоящите фронтови линии.

Още: Русия е атакувала Украйна с ракета, накарала Тръмп да се оттегли от договор за контрол на ядрени оръжия

Руската бележка, която е съсипала преговорите

Няколко дни след като Тръмп и Путин се съгласиха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило бележка (неофициален документ) до Вашингтон, в който е подчертала същите искания за разрешаване "първопричините" за войната, както Кремъл ги нарича. Според Путин "първопричина" не е империалистическата му амбиция да вземе тотален политически контрол над суверенна, независима държава и да затрие съседна нация, а предполагаемото разширяване на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско от "нелегитимно" украинско правителство, включително култура, език, православие, медии.

Още: Русия организира "Игрите на глада" в собствената си армия. Непозволена руска тактика в Покровск, видя се огромен проблем на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

В бележката се споменавали териториални отстъпки, които Украйна трябва да направи, рязко намаляване на въоръжените сили на страната и гаранции, че тя никога няма да се присъедини към НАТО, съобщи Financial Times.

За неофициалния документ преди дни писа и агенция Reuters: Русия официално каза на САЩ кога ще спре войната в Украйна.

След това САЩ отменили срещата на върха след разговор между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. След дискусията им Рубио казал на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори, добавя FT.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от Донбас, както изисква Москва: Зеленски: Путин се е хвалил, че ще превземе Донбас до определена дата - е, провалил се е.