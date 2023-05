Гиркин: Пригожин се готви да направи преврат в Русия (ВИДЕО)

Гиркин обръща внимание на следното – поведението на Пригожин специално спрямо руското военно министерство, което е изключително обидно. Това е сигнал за разрив сред руските елити и Пригожин се готви да се възползва, като изтегля ЧВК Вагнер от Бахмут. За Гиркин бунтът даже вече е започнал, защото Пригожин е част от управленските елит, част от "една от мафиотските групи".

"Не съм чувал ЧВК Вагнер да са се клели да не воюват срещу Русия, срещу руската армия. Те са наемници", подчерта Гиркин. Къде е реакцията на руската армия, на държавата, срещу обидите на Пригожин, пита той. За него обидите срещу руската армия са престъпление – не дори по закон, а заради бойния дух.

Според Гиркин, при руски провал да бъде спряна очакваната следваща голяма украинска контраофанзива, политическата ситуация в Руската федерация може да се измени драматично. "Ако Пригожин остане начело на "Вагнер", превратът може да настъпи бързо и радикално", проракува Гиркин и предупреждава, че частите на "Вагнер" се изтеглят "за почивка" в свои бази далеч от фронтовата линия на Украйна, в европейската територия на Руската федерация.

