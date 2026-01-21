Лайфстайл:

Присъди за четирима, убили руския генерал, разказващ баснята за комарите-убийци

Узбекски гражданин беше осъден на доживотен затвор за убийството на руския генерал-лейтенант Игор Кирилов, който командваше на руските войски за ядрено-биологична защита. 30-годишният узбек Ахмаджон Курбонов беше признат за виновен в терористична атака и незаконен трафик на взривни вещества. Освен доживотен затвор, той е глобен и с 1 000 000 рубли.

Разследващите твърдят, че на 17 декември 2024 г. Курбонов, действайки по указания на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), е оставил електрически скутер с радиоуправляема бомба на кормилото на входа на дома на генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на Войските за ядрено-биологична защита.

След това Курбонов се качил в нает автомобил и показал видеовръзка на живо на украинските сили за сигурност. Когато генерал Кирилов и неговият помощник, майор Иля Поликарпов, напуснали къщата, е предизвикана експлозия, при която загинали и двамата офицери.

Трима други обвиняеми по делото – Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян – бяха признати за виновни за участие в терористична организация, извършване на терористична атака от организирана група, незаконен трафик на взривни устройства и преминаване на обучение за терористична дейност. Те получиха присъди от 18 до 25 години затвор, предаде руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA:

