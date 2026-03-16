Русия уби с дрон медици от украинската спешна помощ (СНИМКИ)

16 март 2026, 6:55 часа
Двама украински медици, които са давали дежурства като спешна помощ, са били убити при руски обстрел срещу линейката им. Случаят е от Харковска област. При това съвсем наскоро, медиците са се разминали на косъм от смъртта пак при руски обстрел - на 27 февруари. Случаят безспорно има характеристиките на военно престъпление.

Руски дрон е поразил линейка, евакуираща ранени хора след поредните руски обстрели през изминалите почивни дни. При удара загиват 27-годишният анестезиолог Дмитро Колесник и 56-годишният спешен медицински техник Олег Журавлов. Техен колега - парамедикът Александър Дудулад, е бил ранен.

Регионалният център за спешна медицинска помощ в Харковска област уточни, че същият екип вече е бил атакуван с руски дрон на 27 февруари. При този случай оператори от Силите за безпилотни операции на Въоръжените сили на Украйна са локализирали повреденото превозно средство и са помогнали за намирането на медиците. След този случай екипът е преназначен в район, считан за по-безопасен, каза Виктор Забаща, директор на Харковския регионален център за спешна медицинска помощ.

"Дори тук, привидно далеч от фронтовата линия, те все пак са били ударени", каза той.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Ивайло Ачев Отговорен редактор
военно престъпление военни престъпления война Украйна Харковска област украински медици
