Русия уби с дрон медици от украинската спешна помощ (СНИМКИ)

Двама украински медици, които са давали дежурства като спешна помощ, са били убити при руски обстрел срещу линейката им. Случаят е от Харковска област. При това съвсем наскоро, медиците са се разминали на косъм от смъртта пак при руски обстрел - на 27 февруари. Случаят безспорно има характеристиките на военно престъпление.
Руски дрон е поразил линейка, евакуираща ранени хора след поредните руски обстрели през изминалите почивни дни. При удара загиват 27-годишният анестезиолог Дмитро Колесник и 56-годишният спешен медицински техник Олег Журавлов. Техен колега - парамедикът Александър Дудулад, е бил ранен.
Another Russian war crime: drone strikes ambulance, medics killed— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026
The emergency vehicle was evacuating wounded people. A 27-year-old anesthesiologist, Dmytro Kolesnyk, and a 56-year-old emergency medical technician, Oleh Zhuravlov, were killed. Paramedic Oleksandr Dudulad was…
Регионалният център за спешна медицинска помощ в Харковска област уточни, че същият екип вече е бил атакуван с руски дрон на 27 февруари. При този случай оператори от Силите за безпилотни операции на Въоръжените сили на Украйна са локализирали повреденото превозно средство и са помогнали за намирането на медиците. След този случай екипът е преназначен в район, считан за по-безопасен, каза Виктор Забаща, директор на Харковския регионален център за спешна медицинска помощ.
"Дори тук, привидно далеч от фронтовата линия, те все пак са били ударени", каза той.
