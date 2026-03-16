Китай увеличава военния натиск върху Тайван

16 март 2026, 6:45 часа 372 прочитания 0 коментара
26 китайски военни самолета навлязоха в зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана на Тайван през почивните дни. Информацията е на Reuters, това е най-голямата активност от края на февруари насам.

Общо 16 самолета са влезли в централната и югозападната част на зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана на Тайван, а останалите са били по-встрани. В същото време около самия остров бяха засечени и 7 китайски военни кораба.

Още: Войната Китай-Тайван е била на косъм при безразсъдна провокация във въздуха

След кратък спад в активността в началото на март, китайските сили отново увеличиха полетите близо до Тайван, съобщават от тайванските военновъздушни сили.

Напрежението в Тайван в този момент със сигурност е доста горчив хап за въвлеклия се в много сложна война с Иран американски президент Доналд Тръмп. Китай многократно е заявявал, че рано или късно ще има обединение с Тайван. Пекин от много години повтаря, че островът е китайска земя. Там след края на Втората световна война бяга армията на Чан Кайши, която губи борбата с китайските комунисти на Мао Дзъдун. Именно това поставя началото на държавата Тайван - но за разлика от Украйна и Русия, в случая наистина говорим за китайци и в двете държави.

Още: САЩ са готови с най-голямата продажба на оръжие за Тайван, чакат само Тръмп да отиде при Си Дзинпин

Ивайло Ачев Отговорен редактор
