26 китайски военни самолета навлязоха в зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана на Тайван през почивните дни. Информацията е на Reuters, това е най-голямата активност от края на февруари насам.

Общо 16 самолета са влезли в централната и югозападната част на зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана на Тайван, а останалите са били по-встрани. В същото време около самия остров бяха засечени и 7 китайски военни кораба.

След кратък спад в активността в началото на март, китайските сили отново увеличиха полетите близо до Тайван, съобщават от тайванските военновъздушни сили.

Напрежението в Тайван в този момент със сигурност е доста горчив хап за въвлеклия се в много сложна война с Иран американски президент Доналд Тръмп. Китай многократно е заявявал, че рано или късно ще има обединение с Тайван. Пекин от много години повтаря, че островът е китайска земя. Там след края на Втората световна война бяга армията на Чан Кайши, която губи борбата с китайските комунисти на Мао Дзъдун. Именно това поставя началото на държавата Тайван - но за разлика от Украйна и Русия, в случая наистина говорим за китайци и в двете държави.

