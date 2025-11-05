Вървим към ескалация: Путин с голяма стъпка към "пълномащабни ядрени тестове" (ВИДЕО)

На заседание на Руския съвет за сигурност днес, 5 ноември, диктаторът Владимир Путин призова да се вземе под внимание изявлението на американския президент Доналд Тръмп относно плановете за провеждане на ядрени тестове. С това стопанинът на Кремъл даде и указания на министерства и служби за "евентуално започване на работа по подготовката за ядрени опити". Изявлението идва в деня, в който САЩ извършиха тестово изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, която е способна да носи ядрена бойна глава, но при опита нямаше поставена бойна глава.

Този тест в Калифорния дойде в отговор на руското изпитание на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и на торпедото с ядрен двигател "Посейдон", които Путин не спря да хвали въпреки някои пропуски в тях, подчертани от западни експерти:

Putin:



If the US and other participants in the CTBT conduct nuclear tests, we will take "appropriate measures." pic.twitter.com/ZjCdNYVhVX — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

След тези тестове Тръмп нареди, че щом други ядрени сили го правят, трябва и САЩ да го сторят - и нареди на Пентагона да възобнови ядрените изпитания, каквито в Щатите не е имало от 1992 г. насам. От Кремъл обаче отвърнаха, че техните тестове не са били ядрени.

Руският военен министър препоръча "пълномащабни ядрени опити"

Сега Путин помоли военния министър Андрей Белоусов да помисли за "следващите стъпки на Русия". Белоусов отговори, че счита за уместно да се започнат незабавни подготовки за "пълномащабни ядрени опити". Според него готовността на полигона в Нова Земя - архипелаг между Баренцово и Карско море, североизточно от Скандинавския полуостров - позволява подготовките да се извършат бързо.

BREAKING: Russia’s Defense Minister Belousov stated that he considers it advisable to begin immediate preparations for nuclear tests at the Novaya Zemlya test site. pic.twitter.com/ytVZMq4J3e — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Русия "спазва задълженията си по Договора за всеобща забрана на ядрените опити", заяви Путин, но трябва да предприеме "подходящи ответни мерки, ако други страни проведат ядрени опити".

"Давам указания на руското министерство на външните работи, министерството на отбраната, специалните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да я анализират на ниво Съвет за сигурност и да представят координирани предложения за възможното започване на работа по подготовката за изпитване на ядрени оръжия", каза Путин.

Руските официални лица се уплашиха от САЩ

Според началника на руския генщаб ген. Валерий Герасимов САЩ са "концентрирани върху подготовката и провеждането" на ядрени тестове.

Russian Chief of Staff Gerasimov:



The United States is focused on preparing for and conducting nuclear tests. pic.twitter.com/3lfn99HE6q — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Според Белоусов пък Съединените щати планират да разработят нова междуконтинентална ракета, стратегическа подводница и да въведат отново в експлоатация ракетни пускови установки. Те работят и по създаването на нова междуконтинентална ракета с обсег 13 000 км, оборудвана с ядрена бойна глава, твърди руският военен министър.

САЩ възнамеряват да разположат ракети в Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион, добави още Белоусов и изчисли, че по принцип времето им на полет от Германия до Централна Русия би било 6-7 минути. През октомври САЩ са провели учение за превантивен ядрен ракетен удар срещу Русия, твърди още той в доклада си към Владимир Путин.